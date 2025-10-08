José María Pozuelo: "Apuesto por destacar lo más singular de cada uno de los libros de los que hablo"

José María Pozuelo Yvancos se ha convertido en un auténtico referente de los estudios de Teoría de la Literatura, cuya eclosión en España e Hispanoamérica vino a coincidir con el desarrollo de su carrera académica en esa disciplina. Entre las singularidades de su perfil se encuentra haber llevado la teoría literaria a una estrecha relación con el estudio de los textos de literatura hispánica de diferentes épocas. Ha estudiado a Garcilaso, Cervantes, Góngora, Quevedo, Gracián, Clarín, buena parte de los poetas de la generación del 27, y de los novelistas de los siglos XX y XXI. También de América, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez han recibido atención en sus ensayos críticos.

¿Qué le llevó a estudiar Filología en la Universidad de Murcia?

Es curioso porque yo empecé a estudiar Periodismo en Valencia. Tardé poco más de un mes en darme cuenta de que no era lo mío, y hasta entonces me ‘fumaba’ las clases para acudir a la Facultad de Filología. Y fue entonces cuando decidí venir a la Universidad de Murcia. Es cierto que la filología, o la literatura, y el periodismo tienen mucho que ver, porque todas ellas trabajan en la construcción de discursos. Ahora estamos acostumbrados a ver estas relaciones, una tupida red en la cual los discursos, ya sea artístico, filosófico, literario o periodístico fluyen y construyen una ‘familia’.

¿Cómo recuerda esos años estudiantiles?

La verdad es que mis años como alumno se centraron mayoritariamente a los estudios. Para conseguir ser Premio Extraordinario Fin de Carrera tienes que pasar mucho tiempo ‘encerrado’. Yo me he dedicado a estudiar, y eso me ayudó a que, a los 21 años, ya licenciado, pudiese empezar a trabajar como profesor adjunto de crítica literaria.

¿Por qué decidió especializarse más tarde en la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ámbito del que es catedrático desde 1983?

Siempre he tenido el objetivo de situar a Murcia en el mapa de la Teoría de la Literatura, por entonces conocida como crítica literaria. Esta trata de estudiar la literatura, no desde los autores y su historia, sino desde el enfoque del propio pensamiento literario, acerca de los diferentes géneros, la construcción del lector y su relación con el autor, y las diferentes interpretaciones que de sus trabajos se pueden sacar. Se puede decir que yo no he construido una teoría en abstracto, sino que ha sido construida desde los textos. Empecé analizando a Quevedo desde la teoría, y veía los desafíos que se planteaban desde el punto de vista del lenguaje poético. Se trataba de no separar el pensamiento literario de la creación de los autores.

También se convirtió en el primer director de la revista Campus de la UMU en 1985. ¿Qué tal la experiencia?

Fue precisamente una de esas experiencias que llegó de la mano del periodismo y la vida universitaria. Creé esta revista junto a Pascual Vera y Ana Martín como una publicación cultural en la que pudimos entrar en contacto con los nombres propios de la cultura murciana, en ámbitos como la pintura, el cine, la música o la fotografía. Se distribuía gratuitamente entre los estudiantes de la universidad y en ella se incluía una agenda con todas las actividades culturales del mes.

Recientemente, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha inaugurado un portal dedicado a su trayectoria y obra. ¿Qué supone para usted este reconocimiento?

Una enorme satisfacción, porque al final es precisamente eso, un reconocimiento a toda una vida de estudio. Orgulloso porque somos muy pocos los que tenemos un espacio dedicado a nuestra obra en el portal más visitado del mundo. Personas desde México, Chile, Japón o cualquier otra parte del mundo, donde no se tienen copias de los estudios que yo he publicado, pueden acceder a ellos de manera muy sencilla. Ahora mismo hay publicados alrededor de unos cien, a la espera de que los que están aún sujetos a derechos de autor se liberen, más o menos otro centenar. Eso da una facilidad enorme porque el mundo del Hispanismo es, precisamente, enormemente amplio. Son muchos los departamentos en todo el mundo los que enseñan literatura escrita en español. Se trata pues de una biblioteca accesible a todo el mundo, porque con una simple búsqueda en Internet puedes encontrar más de 30.000 referencias de mis trabajos, pero claro, eso es como un bosque sin caminos. Lo que permite este portal en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es crear esos caminos.

También es colaborador del suplemento cultural del periódico ABC. ¿Qué es lo que más disfruta de su faceta de crítico literario?

Escribir, sin duda. Porque no todas las reseñas son iguales. No hay una misma fórmula que se pueda utilizar para todas. Cada libro requiere un asedio diferente, y elegir el correcto para cada uno de ellos es un desafío. Tú no puedes centrar una crítica literaria en un simple resumen, en explicar el argumento, eso lo hacen los ‘malos reseñistas’. Yo apuesto por destacar lo más singular de cada uno de los libros de los que hablo.