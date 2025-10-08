Un 'escaparate' se abre en la Ermita del Salitre en Murcia, después de medio siglo cerrada

El proyecto para recuperar la Ermita del Salitre, en el centro de Murcia, "está prácticamente finalizado", explicó la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, esta mañana en su visita al inmueble, que pasó a titularidad municipal este verano. Ahora, se está desarrollando el estudio geotécnico previo al inicio de las obras, que también actuarán sobre el entorno al rebajar las aceras aledañas al inmueble aproximadamente medio metro.

Además, en estos momentos se está abriendo de nuevo un ventanal, que funcionará a modo de expositor y permitirá a los viandantes observar desde la calle el interior del inmueble que lleva medio siglo cerrado. El edificio alberga frescos del pintor murciano Manuel Muñoz Barberán en buen estado de conservación.

La Ermita del Salitre es la única de las 28 capillas del Vía Crucis que se conserva en la ciudad de Murcia, datada del siglo XVIII, y una vez finalizadas las obras, el espacio reabrirá como centro de exposiciones y centro de interpretación de los auroros de la huerta.

Actuaciones

Para su recuperación se ha planteado "un proyecto muy conservador, con los elementos originales del inmueble", explicó la también concejala de Fomento y Patrimonio, quien detalló que se alteraron las proporciones del inmueble al construir las aceras de la calle Pasos de Santiago. Por ello, rebajarán las aceras aledañas para dejar visibles las dos líneas de sillares que quedaron 'enterradas' con las construcciones posteriores.

En estos momentos, se está desarrollando el estudio geotécnico, que durará aproximadamente un mes e incluye sondeos externos para conocer el estado del subsuelo y concretar el proyecto definitivo, que "está prácticamente finalizado", matizó Pérez, quien añadió que hay destinada una partida presupuestaria de 300.000 euros para garantizar esta actuación.

También se está recuperando un ventanal en el que se instalará un vidrio acorazado para que entre luz al interior, al tiempo que permita ver la ermita desde fuera, incluso de noche, pues se instalará luz monumental.

Durante su visita, la vicealcaldesa estuvo acompañada por algunos de los impulsores del proyecto: el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, quien presentó en 2021 una moción en el Pleno en la que pedía iniciar el proceso de inmatriculación y redactar el plan de recuperación.

Un año después, el Consistorio solicitó al Estado la cesión del inmueble, petición que se hizo realidad el pasado mes de junio, y fue entonces cuando el Ayuntamiento inició los trabajos para su recuperación.

También estuvo presente el Director General de Patrimonio, Patricio Sánchez, quien resaltó que "esta actuación se lleva a cabo por el tesón y las ganas del Ayuntamiento de Murcia".