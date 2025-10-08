Denuncian "grave abandono" en una arteria principal para dos pedanías de Murcia

El Grupo Socialista denuncia un nuevo caso de "la estrategia de abandono hacia las pedanías de Murcia" en un comunicado en el que pide el desbroce y acondicionamiento de la avenida que conecta la autovía A-7 con las pedanías de El Esparragal, Cobatillas y otras zonas aledañas, como ya pidió la formación en el último pleno de la Junta Municipal del Esparragal.

“Mientras Ballesta centra toda su atención en las cuatro calles del casco urbano, las pedanías siguen siendo las grandes olvidadas del PP. Esta avenida es solo un ejemplo más”, declaró la concejala del Grupo Socialista, Ainhoa Sánchez, durante su visita a esta vía por la que transitan a diario miles de vehículos, detalla el PSOE en el escrito.

La edil socialista denunció “un deterioro evidente y una falta total de mantenimiento, que compromete la seguridad de los ciudadanos” y señaló que “no podemos permitir que siga completamente desatendida cuando se trata de una conexión vital para que los residentes de estas pedanías y alrededores accedan al centro de Murcia”.