Dos calles de Espinardo son más accesibles al ser convertidas en plataforma única
También se van a renovar las escaleras y se ampliará la cuesta que da acceso a la calle José Hernández
Dos calles de Espinardo se transforman en sendas plataformas únicas para favorecer la accesibilidad. Las obras en las calles Pamplona y José Hernández ya han finalizado y el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha visitado el lugar de la actuación junto con la presidenta de la Junta Municipal de la localidad, Encarna Guillén.
Los trabajos de pavimentado con adoquín ambas calles, paralelas a la vía principal de Espinardo, se han desarrollado en 1.300 metros cuadrados, con una inversión de 112.329 euros.
En el caso de la calle José Hernández, se ha trabajado en los 135 metros de esta vía y, en la calle Pamplona, en los 127 metros lineales.
"Ambas vías contaban con aceras muy estrechas que dificultaban la circulación peatonal, por lo que se ha optado por la creación de esta plataforma que amplía las calles además de dotarlas de adoquín, compatibilizando el tráfico rodado y peatonal y alcanzado así esa accesibilidad de los usuarios", explicó el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández.
Para mejorar la accesibilidad, además, se van a renovar las escaleras actuales, en las que se colocará una barandilla de 21 metros lineales, y se ampliará la cuesta que da acceso a la calle José Hernández.
