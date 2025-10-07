Medio millar de alumnos profundizan en las raíces de la Huerta de Murcia

La X Semana de la Huerta lleva talleres y actividades, adaptadas para edades desde Infantil hasta Secundaria, a más de medio millar de alumnos de los colegios públicos de Murcia. La iniciativa se desarrolla desde el lunes día 6 hasta el viernes 10 de octubre y el programa completo incluye más de 80 eventos, organizados por la concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente.

La restauración del Meandro del Vivillo fue el epicentro de las actividades en el CEIP Puente Doñana, en La Albatalía, que visitó este martes por la mañana el edil del ramo, Antonio Navarro. Una treintena de alumnos de cuarto de Primaria participaron en el taller didáctico 'Meandro del Vivillo, y la Huerta de Murcia.12 Siglos Latiendo'.

La actividad, mediante vídeos y juegos, se busca "acercar al alumnado a uno de los sistemas hidráulicos más singulares de España, con más de un milenio de historia, y poner en valor el proyecto de recuperación del meandro del Vivillo, un enclave fundamental para la restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

"El proyecto de restauración del Meandro del Vivillo constituye además un ejemplo tangible de cómo la renaturalización de los ríos y la recuperación de espacios degradados contribuyen a mejorar la biodiversidad y la calidad de vida en el entorno urbano", explicó el concejal Antonio Navarro.

Los alumnos de cinco centros educativos ubicados en la Huerta participarán en este proyecto, como son la Escuela Infantil ‘La Naranja', de Beniaján; CEIP Ntra. Sra.de Los Ángeles, en Rincón de Seca (curso de 4º); IES José Planes, de Espinardo (1º ESO), y el IES Aljada, de Puente Tocinos (2º ESO + Aula Abierta), además del CEIP Puente de Doñana (4º de Primaria).

Además, alumnos de Primaria de otros diez centros educativos van a profundizar en la importancia del recurso del agua para Murcia y realizarán un viaje por la historia del río Segura y la Huerta a través de las charlas didácticas 'Caminos del Agua: La Huerta de Murcia'.

Los centros en los que se impartirá este taller son Ntra Sra De los Ángeles y CE La Cruz en el Esparragal; CEIP Sagrado Corazón de Zeneta; CEIP La Arboleja; Colegio Puente de Doñana; CEIP Cristo del Valle, en Torreagüera, CEIP Ntra. Sra. De Fátima, El Bojar (Beniaján), CEIP Monteazahar de Beniaján; CE Francisco Cobacho de Algezares, y Colegio Virgen de la Fuensanta de La Alberca.