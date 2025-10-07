Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junta de Gobierno

Espinardo renueva dos calles con una inversión de 60.000 euros

Los trabajos se ejecutarán en las calles Calvario y Mahón en un plazo de dos meses

Archivo: actuaciones de reposición de asfalto.

Archivo: actuaciones de reposición de asfalto. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La pedanía murciana de Espinardo renovará el asfalto en dos de sus calles antes de final de año. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el viernes el proyecto de reposición de asfalto, con un presupuesto base de licitación de unos 60.305 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La actuación contempla la renovación integral del firme de calzada en las calles Calvario y Mahón, que se encuentran "en deficiente estado de conservación", detalla el Consistorio en un comunicado. En total, se intervendrá sobre más de 2.000 metros cuadrados de asfaltado para mejorar la seguridad vial de los usuarios de las vías.

Primero, se retirarán las capas de asfalto deterioradas con una máquina perfiladora, a una profundidad media de 5 centímetros, y se repondrán con una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente del mismo espesor.

El proyecto incluye también la reposición de las señales horizontales afectadas con pintura reflectante de alta durabilidad. La actuación, impulsada por la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial, que lidera Marco Antonio Fernández, responde a peticiones vecinales y a las necesidades de movilidad urbana segura y sostenible.

TEMAS

Tracking Pixel Contents