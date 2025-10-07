Cerrada por obras la biblioteca del Cuartel de Artillería en Murcia hasta fin de año

La biblioteca del Cuartel de Artillería de Murcia cierra sus puertas por obras hasta fin de año, informan fuentes Ayuntamiento a esta Redacción, para dotar al espacio de un nuevo sistema térmico. Para los usuarios que quieran hacer uso del servicio, las alternativas más cercanas son la biblioteca del barrio del Carmen y la sala de estudios de la Facultad de Turismo.

Los usuarios que en las últimas semanas hayan acudido a la biblioteca Río Segura se habrán encontrado con un cartel que les informa de que la instalación se encuentra cerrada por obras y que, además, les indica las instalaciones cercanas que siguen ofreciendo este servicio con normalidad. El motivo del cierre es la ejecución de los trabajos de climatización para dotar a al espacio cultural de un nuevo sistema térmico.

El edificio cerró sus puertas el pasado 22 de septiembre para la ejecución de los trabajos, que incluyen la instalación de una nueva bomba de calefacción y refrigeración basada en tecnología de aerotermia, lo que supondrá un ahorro energético para el edificio. En estos momentos, se está llevando a cabo el montaje de la sala de máquinas en la cubierta.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto de poco más de 88.000 euros y el plazo estimado de duración de las obras es de tres meses, por lo que la reapertura está prevista para finales de año.

Alternativas

Mientras se ejecutan los trabajos, la biblioteca del Barrio del Carmen es la más cercana para los vecinos que deseen continuar utilizando este servicio -que el Consistorio cifra en unas 200 personas al día y más de 73.000 usuarios anuales-. Este centro se ubica en la calle Alameda de Capuchinos, junto al mercado de abastos del citado barrio murciano.

Asimismo, para uso específico de estudio, los vecinos disponen de una sala de estudio habilitada en la Facultad de Turismo, en la calle Alcalde Gaspar de la Peña, en el Malecón. Esta instalación estará abierta para el público general desde las 8:30 hasta las 19:00 horas gracias al convenio entre la Concejalía de Educación y el centro universitario The Open Faculty.

Por otro lado, los dos equipos de climatización externos que hasta ahora se encontraban en la planta principal de la biblioteca del Cuartel de Artillería serán reubicados en otras instalaciones de la Red Municipal de Bibliotecas, que en la actualidad cuenta con 18 instalaciones, a las que se suman otras 18 salas de estudio, abiertas 24 horas, los siete días de la semana.