Un carril sin aceras e invadido por cañas en Puente Tocinos

Los peatones se ven obligados a compartir la carretera con los coches, y con cañas sin podar, en el carril de los Canos, en Puente Tocinos. Los vecinos registraron una denuncia el pasado 25 de septiembre a través del Ayuntamiento de Murcia, remitida a la Junta Municipal de la localidad, en la que piden la creación de aceras o pasos seguros en la zona. Pero, a día de hoy, siguen sin respuesta.

La denuncia vecinal solicita el desbroce inmediato de las cañas que invaden el carril, la instalación de señales provisionales y la construcción de itinerarios peatonales seguros. "No hablamos de comodidad, sino de seguridad ciudadana básica", expresó el firmante del escrito.

En 2021 y en 2025 se aprobaron por mayoría sendas mociones en la Junta Municipal de la localidad que instaban a la construcción de aceras -unos 130 metros lineales tanto a la derecha como a la izquierda-, iluminación y señalización en la zona.

La vía tiene una intensidad aproximada de unos 4.200 vehículos diarios en días laborables y unos 3.100 en fines de semana, y alcanza su máxima circulación entre las 08:00–09:00 horas y las 19:00–20:00 horas.