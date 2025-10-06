Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia

Triste noticia en el ámbito de la gastronomía murciana. Pepe Rubiales, fundador de dos emblemáticos establecimientos de la capital, el Parlamento Andaluz y El Palco, ha fallecido este domingo.

Desde el propio restaurante han informado este lunes a través de las redes sociales del fallecimiento del malagueño Pepe Rubiales a los 79 años de edad, quien ya había abandonado la gestión de ambos locales.

En señal de duelo y respeto, este lunes todos los Parlamentos y El Palco permanecerán cerrados.

Rubiales fue un "ejemplo de trabajo, alegría y amor por la vida", señalan desde El Parlamento Andaluz, donde deja "una huella imborrable y el legado de una familia unida por la pasión y el esfuerzo".

"Agradecemos de corazón las muestras de cariño y acompañamiento en estos momentos tan difíciles", indican desde el retaurante.

"Descanse en paz, Presi. Tu arte, tu espíritu y tu sonrisa permanecerán siempre entre nosotros", concluyen.