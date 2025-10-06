Óbito
Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
El malagueño ha fallecido a los 79 años de edad
Triste noticia en el ámbito de la gastronomía murciana. Pepe Rubiales, fundador de dos emblemáticos establecimientos de la capital, el Parlamento Andaluz y El Palco, ha fallecido este domingo.
Desde el propio restaurante han informado este lunes a través de las redes sociales del fallecimiento del malagueño Pepe Rubiales a los 79 años de edad, quien ya había abandonado la gestión de ambos locales.
En señal de duelo y respeto, este lunes todos los Parlamentos y El Palco permanecerán cerrados.
Rubiales fue un "ejemplo de trabajo, alegría y amor por la vida", señalan desde El Parlamento Andaluz, donde deja "una huella imborrable y el legado de una familia unida por la pasión y el esfuerzo".
"Agradecemos de corazón las muestras de cariño y acompañamiento en estos momentos tan difíciles", indican desde el retaurante.
"Descanse en paz, Presi. Tu arte, tu espíritu y tu sonrisa permanecerán siempre entre nosotros", concluyen.
