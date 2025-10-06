Conmemoración
Un mes de actividades en Murcia por el Día de la Salud Mental
La programación completa incluye charlas, jornadas, tertulias, teatro, conferencias y campañas de difusión en diferentes espacios del municipio y online
Más de 20 actividades en Murcia, programadas a lo largo de 40 días, para conmemorar el Día de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre. La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, presentó este lunes por la mañana la programación completa, que incluye charlas, jornadas, tertulias, teatro, conferencias y campañas de difusión, bajo el lema ‘compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'.
Las actividades se enmarcan en la Estrategia de Acción Municipal en Salud Mental 2022-2026, pionera en España y elaborada de manera participativa con entidades sociales, profesionales y familias, lo que permite diseñar respuestas integrales desde el ámbito comunitario. Así, explicó la edil del ramo, "esta estrategia ya se está aplicando en políticas, servicios y proyectos municipales que sitúan a la persona en el centro de la atención".
Pilar Torres presentó el programa completo de actividades, que se desarrollarán en diferentes espacios del municipio y online, acompañada por representantes de las entidades que participan en la programación, como son la Universidad de Murcia, Adaner Murcia, Fundación SoyComoTú, Fundación Diagrama, Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, AFES, No Te Prives, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Proyecto Hombre, Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja, ZeroSaf, Solidarios, ARMAI TLP, Quiero Crecer y el programa Grita, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Programa completo
- 2 de octubre (11:00 h): Charla ‘Conociendo el plato saludable. Su aplicación en el día a día', a cargo de Adaner Murcia en la Universidad de Murcia.
- 5 de octubre (18:30h): Café - tertulia ‘Buscando la felicidad siendo LGTBIAQ+', a cargo de No Te Prives. Además, campaña de Adaner en redes sociales con motivo del Día Regional de los TCA.
- 6 de octubre: (18:00h) Inicio del III Taller Bienestar Emocional y Salud, ofrecido por la Universidad de Murcia en modalidad online. Además, durante estos días se lanzará la actividad educativa ‘Las drogas a través de un objetivo', dirigida a alumnado de ESO en el municipio. Por su parte, la Asociación Quiero Crecer impulsará campañas de comunicación digital con mensajes diarios sobre áreas clave en salud mental del 6 al 10 de octubre.
- 7 de octubre: Taller juvenil "Emociones en juego II" (17:00 h, Espacio Joven 585) y entrega de premios a los mejores TFG de Psicología (19:00 h, sede COPRM).
- 8 de octubre: Jornada ‘Jóvenes, pantallas y vínculos: conexión/desconexión', a cargo de Proyecto Hombre (9:30h) e inauguración de la biblioteca colegial del COPRM y presentación del libro ‘Emociones Fósiles', de Pedro Jara (20:00 h). Además, la Unidad móvil del programa GRITA, de prevención del suicidio de la Consejería de Salud, la FFIS e IMIB, se instalará en la plaza de Julián Romea (11:00h), y AFES Salud Mental instalará mesas informativas y carpas de actividades en la Plaza Santo Domingo (10:00-13:00 y 17:00-19:00h).
- 9 de octubre (9:00-14:00 h): Jornada de Salud Mental y Bienestar en el Centro Social Universitario de la Universidad de Murcia.
- 10 de octubre: Taller ‘Mente, cuerpo y danza para un mayor bienestar comunitario' en el Centro de Día Heliotropos de Fundación Diagrama; jornada de puertas abiertas ‘Explora tu mundo mental', en el Teléfono de la Esperanza (del 8 al 10 de octubre); mesa redonda ‘Superación de la depresión y prevención del suicidio' (19:00 h, Centro Cultural Las Claras, a cargo de Fundación SoyComoTú); difusión de la campaña ‘0 Alcohol durante el embarazo' de ZeroSaf; y acto de lectura del manifiesto por la Salud Mental en la Plaza Julián Romea, acompañado del coro de AFES.
- 13 de octubre: Charlas ‘Conociendo la Depresión' y ‘Gestión Emocional', a cargo de Cruz Roja Murcia.
- 15 de octubre (19:00 h): Leodrama ‘Es broma', sobre acoso en redes sociales (sala XTRA UMU).
- 17 de octubre (10:00h): Mesa informativa sobre trastorno límite de la personalidad, a cargo de ARMAI -TLP (Avenida Libertad).
- 20 de octubre (19:00 h): Leodrama ‘¿Suicidarse?', sobre ideaciones suicidas (sala XTRA UMU).
- 22 de octubre (19:30 h): Mesa redonda y presentación de la revista Puentes: Observatorio del Estigma y la Salud Mental (Biblioteca Regional).
- 23 de octubre (11:00 h): Podcast en directo sobre salud mental en el Paraninfo de La Merced (Solidarios.org).
- 25 de octubre (9:30-16:00 h): XXIII Encuentro Regional de Familias, organizado por AFES Salud Mental Murcia y la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia.
- 5 de noviembre (8:30-19:00 h): Jornadas sobre ética y buenas prácticas en salud mental, organizadas por AFES Salud Mental Murcia en el Hospital Reina Sofía.
- 12 de noviembre (18:00 h): Inauguración de la XXV Muestra artística AFES con el ARTE (11:00 h). Además, conversación alrededor de la salud mental, dentro del ciclo de voluntariado Solidarios.org.
