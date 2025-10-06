Un mes de actividades en Murcia por el Día de la Salud Mental

Más de 20 actividades en Murcia, programadas a lo largo de 40 días, para conmemorar el Día de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre. La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, presentó este lunes por la mañana la programación completa, que incluye charlas, jornadas, tertulias, teatro, conferencias y campañas de difusión, bajo el lema ‘compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'.

Las actividades se enmarcan en la Estrategia de Acción Municipal en Salud Mental 2022-2026, pionera en España y elaborada de manera participativa con entidades sociales, profesionales y familias, lo que permite diseñar respuestas integrales desde el ámbito comunitario. Así, explicó la edil del ramo, "esta estrategia ya se está aplicando en políticas, servicios y proyectos municipales que sitúan a la persona en el centro de la atención".

Pilar Torres presentó el programa completo de actividades, que se desarrollarán en diferentes espacios del municipio y online, acompañada por representantes de las entidades que participan en la programación, como son la Universidad de Murcia, Adaner Murcia, Fundación SoyComoTú, Fundación Diagrama, Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, AFES, No Te Prives, el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Proyecto Hombre, Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja, ZeroSaf, Solidarios, ARMAI TLP, Quiero Crecer y el programa Grita, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Programa completo