Las mejores pizzerías competirán en Murcia por ser la preferida de los españoles

Pizza Combat, la gran velada de las pizzerías que busca proclamar la ‘Pizza preferida de los españoles’, ha elegido Murcia como la siguiente parada de un tour que está recorriendo diferentes ciudades del país. Del 16 al 26 de octubre, el Cuartel de Artillería acogerá el mayor evento de pizzas que fusiona gastronomía y entretenimiento para sorprender a los asistentes. En el centro del recinto se instalará su ya conocido cuadrilátero gigante de 625 metros cuadrados y 7 metros de altura, donde 13 restaurantes elegidos por votación popular en toda España ofrecerán sus innovadoras creaciones al público, que podrá elegir su favorita.

De acceso gratuito, los visitantes degustarán sorprendentes combinaciones con ingredientes como crema de queso y calabaza italiana, crema de huevo frito trufado con parmesano, porchetta romana al horno, ralladura de lima, polvo de queso pecorino, patatas paja, crujiente de piel de porchetta, guanciale caramelizado, salami napolitano y tomates San Marzano, entre otros. También habrá opciones sin gluten. Todas las elaboraciones disponibles pueden consultarse en la web de Pizza Combat: www.pizzacombat.com.

La Región de Murcia estará representada por la pizzería Mondo Napoli, que competirá por alzarse con el cinturón de “Campeón de Murcia” con su propuesta “La Mamma Carbonara”. Esta pizza combina una base blanca de mozzarella de leche de vaca con una suave crema de queso pecorino romano, crujientes trocitos de papada de cerdo curada, un toque de aceite de oliva virgen extra y delicados hilos de yema de huevo.

Las pizzerías participantes son las más queridas por los consumidores, ya que han sido seleccionadas por más de 20.000 personas, que durante diez días han votado en la web del evento para elegir el restaurante que representará a su provincia. Ahora, los maestros pizzeros tienen una oportunidad única para demostrar su talento y conquistar al público. Y los asistentes podrán disfrutar de las mejores pizzas de España, todo en su ciudad.

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con sesiones de DJ y diferentes performances artísticas, que convertirán Pizza Combat en una experiencia completa para los murcianos.

El público de Murcia, protagonista de un combate culinario épico

Además, al adquirir la pizza, se entregará un código QR impreso en su ticket de compra, con el que se podrá votar por su porción favorita, valorando el sabor, textura, presentación y creatividad. Así, el público se convierte en jurado popular. La pizza que reciba más votos el 26 de octubre ganará el cinturón de “Campeón de Murcia”, y deberá revalidarlo en la siguiente ciudad. Solo un establecimiento conseguirá el cinturón de campeón ganador en la gran final de Barcelona del 27 de noviembre al 8 de diciembre.

El evento gastronómico más sostenible de España

Pizza Combat quiere convertirse en el evento gastronómico más sostenible de España y cuenta con un Plan Integral de Sostenibilidad para reducir la huella ecológica y fomentar la economía circular.

Entre las medidas organizadas, destaca la creación del Bosque Pizza Combat en colaboración con la Asociación Reforesta, una ONG dedicada a la conservación ambiental y la lucha contra el cambio climático, y la contribución a la regeneración de ecosistemas marinos con la marca de agua NEA.

En relación con la gestión de residuos, Pizza Combat ha eliminado por completo los plásticos de un solo uso y donará los excedentes alimentarios a bancos de alimentos.