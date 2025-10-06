Indignación en Murcia por la reducción de la jornada del respiro familiar: "Era mi balón de oxígeno"

El Ayuntamiento de Murcia presta un servicio complementario a las familias que soportan la atención a personas con graves limitaciones de autonomía conocido como ‘Respiro familiar’. Según el Consistorio esta ayuda que se basaba en tareas de acompañamiento dentro y fuera del hogar, atención personal referida a aseo, higiene, movilización, administración de alimentos y medicación, durante las horas en que un auxiliar de atención domiciliaria libera al cuidador familiar. Este servicio activo desde 2002, ha registrado una reducción en su jornada, pasando de ofrecer sus prestaciones de cuatro horas semanales a dos horas y media cada 15 días, según explican varios usuarios afectados.

Para Virtudes Fenor, el respiro familiar era su "balón de oxígeno". Explica que ella es la única cuidadora de su hija que presenta un 90% de discapacidad y de su madre con un 38%. "Ha sido un palo gordísimo porque con dos horas y media, este servicio no es efectivo. Era lo que me permitía tener vida social", denuncia Fenor, que comenta que ha sido "un recorte sin previo aviso con unas explicaciones extrañas desde la trabajadora social". Fenor, también advierte que esta situación afecta a los trabajadores que le permitían tener un respiro, al reducir su jornada laboral. Comenta que la persona que viene a ayudarla con su hija y su madre le ha dicho que se ve obligada a buscar otro trabajo.

Otra familia afectada es la de Juan Miguel Cánovas, que afirma que su madre de avanzada edad es la que tiene que hacerse cargo de su padre, "que la necesita absolutamente para todo, hasta para comer". Comenta que cuatro horas "tampoco era demasiado", pero le permitía realizar tareas cotidianas o poder asistir a citas médicas. Además, explica que ni la empresa ni el Ayuntamiento les habían avisado previamente de esta reducción, y están a la espera de que se restablezca el servicio.

Esta situación ha sido denunciada por la edil socialista, Esther Nevado que lamenta que "el Gobierno de Ballesta justifique esta decisión por la falta de presupuesto, mientras se espera la entrada en vigor del nuevo contrato, ya adjudicado". También advierten desde esta formación que el Consistorio prioriza "los criterios económicos frentes a los sociales" y denuncia "la falta de previsión y de sensibilidad del Gobierno local con las personas que más lo necesitan". Es por ello, que instan al Ayuntamiento a restablecer las horas eliminadas en el servicio de respiro familiar hasta la entrada en vigor del nuevo contrato.

El PP responde que "en ningún momento ha habido recortes ni se ha quedado desatendido un servicio". Según explican "mientras se completa el proceso de adjudicación del contrato, el Ayuntamiento de Murcia mantiene el servicio a través de un contrato menor y apoyándonos en el programa Redes de voluntariado en los Centros de Servicios Sociales del municipio de Murcia, de manera que las familias no queden desatendidas".