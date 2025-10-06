Diez años de inundaciones en La Raya a falta de un colector

Los vecinos de La Raya llevan una década a la espera de que se autorice la construcción de un colector. La infraestructura estaría destinada a evitar las inundaciones que se repiten tras cada episodio de lluvias en la calle Floridablanca, entre los números 100 y 110, sobre todo, en dos zonas: junto al colegio de la localidad y al pasar el cementerio.

Pero el proyecto del colector necesita la aprobación de dos administraciones distintas: la Consejería de Fomento, de la Comunidad Autónoma, y la empresa municipal Aguas de Murcia. Algo similar ocurre con otra solución que se barajó: la creación de dos drenajes, pero, aunque la carretera pertenece a la Comunidad, se instalarían en terreno de titularidad municipal.

No se invierte nada, una pedanía no interesa José Hernández González — Alcalde pedáneo de La Raya

La zona inundable es un tramo de la carretera B-4, una vía principal para las poblaciones de La Raya y Puebla de Soto, así como caseríos y otros carriles de zonas exteriores. Y el agua se acumula, entra en casas y coches "y pasan muchas horas desde que termina de llover hasta que se evacúa por el alcantarillado", explicó a La Opinión el presidente de la Junta Municipal de la localidad desde hace diez años, José Hernández González.

"Antes no había aceras y el agua iba corriendo buscando el río", relató el alcalde pedáneo. Pero ahora, las aceras hacen que el agua se acumule, y el alcantarillado no tiene capacidad suficiente para asumirla.

Soluciones

Por ello, Hernández ha solicitado un colector que dé salida a las aguas pluviales en varias ocasiones, una de las últimas, en el Pleno de la Junta Municipal de enero de 2024.

Por otro lado, "habíamos visto la posibilidad de hacer dos drenajes, puesto que hay acequias más abajo, y el proyectó lo dejó preparado la Confederación Hidrográfica. Son obras que son viables", detalló el alcalde pedáneo sobre otra opción que se barajó para evitar las inundaciones.

Sin embargo, Hernández explicó que la carretera pertenece a la Comunidad Autónoma y, el lugar donde se instalarían los drenajes, al Ayuntamiento de Murcia.

"Arrastrando"

"La administración falla, porque lo más normal es que los responsables se pongan de acuerdo para autorizarlo o buscar una solución", expresó, y sentenció que no se hace "porque no se invierte nada, una pedanía no interesa".

Consultados al respecto, fuentes de la Concejalía de Fomento aseguraron que no les consta que el Ayuntamiento haya solicitado ninguna actuación en esa travesía. "Llevo diez años de alcalde pedáneo y, desde el minuto cero, empecé a pedirlo con mociones. Pero es una cosa que llevamos arrastrando", lamentó Hernández.

"Mando una moción a la Concejalía y me dicen que es de la Consejería de Fomento, que en el siguiente Pleno de la Junta lo rectifique y se lo envíe a ellos. Y tiene que estar un alcalde pedáneo, que es desconocedor de los tecnicismos de la administración, buscando puerta por puerta para poder solucionar un problema", concluyó Hernández.