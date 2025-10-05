Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía

Las terrazas del municipio experimentan cambios progresivos con la consolidación de las llamadas terrazas covid y la nueva ordenanza, que, entre otras cosas, cambia los horarios de apertura y cierre, obliga a sustituir los toldos y parasoles por sombrillas y permite abrir terrazas panorámicas en azoteas o ‘rooftops’.

Las terrazas covid fueron una solución, en principio temporal, durante la pandemia y se ordenó su retirada de las calles en enero de 2024. Pero varios establecimientos pidieron que estos espacios se consolidasen. El Ayuntamiento de Murcia recibió 27 solicitudes y 19 de ellas desembocaron en la apertura de un expediente. Las otras ocho, al no cumplir los requisitos, se denegaron.

Cuatro terrazas covid están ya operativas, una de ellas, en la pedanía de Algezares, en concreto en la cervecería Jayer, situada en la avenida de La Alberca. Las otras se encuentran en el Mesón La Cadena, en la calle Carlos III del barrio de San Miguel; la cafetería SPNCR, en la calle Miguel Hernández del barrio del Infante; y en la cafetería El Chambi, en la avenida Reyes Católicos de El Ranero.

Otros cuatro expedientes están muy avanzados, tan solo a la espera de la ejecución de las obras, y los once restantes están entregando la documentación. Cabe destacar que aún no ha cerrado el plazo para presentar solicitudes, por lo que el número de terrazas covid podría aumentar en los próximos meses.

Los ‘rooftops’ llegan en 2026 Unos seis establecimientos expresaron al Ayuntamiento sus deseos de abrir ‘rooftops’ o terrazas en azoteas tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal. Aunque dos edificios históricos, que ahora están en obras, son los que tienen previsto abrir sus puertas en 2026. Uno de ellos es el antiguo hotel Arco de San Juan, que reabrirá como un hotel de 5 estrellas con el nombre de Palacio de San Juan. Pero los trabajos en el hotel Rincón de Pepe, en la plaza de Santo Domingo, están más avanzados y este sería, en principio, el primero en abrir un ‘rooftop’.

La implementación de una de estas terrazas va acompañada de una ampliación de la acera, por lo que también se amplía el espacio peatonal. El Ayuntamiento destaca el trabajo conjunto de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, que dirige Sofía López-Briones, y la patronal murciana, que permite la implementación de estos espacios en aquellos establecimientos que cumplan con cuatro condiciones.

La primera de ellas es que solo podrían acogerse a esta regularización los titulares de terrazas covid instaladas en zonas de aparcamiento, siempre que fuera su única terraza y no se pudiera ocupar otro espacio peatonalizado para este fin. Además, se debe cumplir con los requisitos técnicos fijados por el Servicio de Calidad Urbana, contar con el visto bueno de la Junta Municipal o de Distrito y/o los vecinos y que el titular del espacio asuma el coste y la ejecución de las obras.

Para garantizar la accesibilidad, así como el paso de vehículos de emergencias, no podrán autorizarse nuevas terrazas en aquellas aceras de anchura inferior a los 3,5 metros, pues se debe garantizar un espacio libre de 1,80 metros. Asimismo, se debe dejar libre el acceso a los vados y a las bandas táctiles que ayudan a guiar a personas con discapacidad visual.

Ordenanza

La ordenanza municipal de terrazas, aprobada en el Pleno de febrero, busca unificar la estética, en especial en la llamada zona PECHA. Por ello, los toldos deberán cambiarse por sombrillas, y estas se recogerán todas las noches para dejar libre la vía pública. Se trata de un cambio progresivo, pero, con el objetivo de potenciarlo, el Ayuntamiento acordó una bonificación del 50 por ciento de la tasa de ocupación con terrazas a aquellos que, en los primeros seis meses en vigor de la Ordenanza, realizaran el cambio de toldos o veladores por sombrillas.

El pasado jueves, en una reunión con la edil del ramo, varios establecimientos expresaron sus intenciones de realizar este cambio antes de final de año, una vez pasada la época de calor.

Otro de los cambios es el referido al horario de las terrazas, que les permite abrir durante el horario de desayunos, al tiempo que se adelanta media hora el cierre para conjugar esta actividad con el descanso vecinal.

De esta forma, la terraza podrá permanecer abierta desde las 7:30 hasta las 00:30 horas, y el horario de cierre se amplía media hora los viernes, sábados y vísperas de festivos.