Miles de personas salen a la calle en Murcia en apoyo a Palestina y contra el abordaje de la Flotilla: "Gaza muere, Europa duerme"

Clamor en Murcia para exigir el fin de la masacre que sufre la población de Gaza y mostrar solidaridad con la Flotilla humanitaria. Miles de personas se manifestaban este sábado por la tarde en apoyo a Palestina y contra el abordaje que sufrió la Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la zona. “Hola, hola, hola, Gaza no está sola”, fue uno de los cánticos que, acompañados de palmas, corearon los presentes.

Bajo el lema ‘Ni genocidio ni colonialismo, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’, como se leía en las convocatorias que saltaron de WhatsApp en WhatsApp, los manifestantes fijaron como punto de encuentro la Plaza Fuensanta, en el centro de la capital de la Región, para, desde ahí, echar a andar por la Gran Vía y acabar en la Delegación del Gobierno, en Teniente Flomesta.

Los silbatos que hacían sonar los concentrados se escuchaban ya desde Díez de Revenga. Al acceder a la Avenida de la Libertad, a lo lejos, ya se veían ondear grandes banderas con los colores de una sandía. La misma fruta que varios lucían en sus camisetas.

Batucada, particulares con dibujos de palomas de la paz con la leyenda ‘no al genocidio’. Y activistas que suelen dejarse ver en causas de corte social, como los Yayoflautas. ‘Paremos el genocidio de Israel en Palestina’, se leía en la pancarta que encabezaba la comitiva.

Los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer ‘Basta de bombardeos, sanciones a Israel’ y ‘Las tierras robadas serán recuperadas’. También ‘no a la limpieza étnica de los palestinos’. Coreaban, antes de echar a andar, cánticos como el ya clásico ‘que viva la lucha del pueblo palestino’.

“¡Viva Palestina libre! ¡Abajo el estado terrorista de Israel!”, se desgañitaba un hombre, megáfono en mano, desde el coche con altavoz que era la avanzadilla. Diez minutos después de las seis de la tarde, los concentrados echaron a andar. Agentes de la Policía Local y Nacional organizaron un despliegue para garantizar la seguridad, una vez se cortó al tráfico la principal arteria de la ciudad.

“Del río al mar, Palestina vencerá” y “no es una guerra, es un genocidio”, destacaban a coro. Algunos alzaban ramas de olivo, símbolo de paz. “Trump y Netanyahu, al tribunal penal”, proponía una pancarta con letras rojas que portaba un hombre en su bicicleta, y en la que estaban dibujados los rostros de los dos mandatarios. “Gaza muere, Europa duerme”, ponía, en azul, en un cartón que destacaba, en el grueso de la gente, por encima de los demás letreros.

Entre los presentes, muchos jóvenes y muchas mujeres, varias de ellas ataviadas con el velo islámico. Sonrientes a ratos, pese a la rabia, reivindicativas siempre. Salió gente con movilidad reducida que se desplaza en silla de ruedas y salieron familias enteras, niños y perros incluidos. Gente movilizada de otros municipios, como Cartagena (‘Cartagena con Palestina, ningún puerto para el genocidio’, se leía en su pancarta) y políticos, tanto a título personal como en representación de su partido.

“Bases fuera, OTAN no”, solicitaban dos personas. Los antes citados Yayoflautas, ataviados con sus chalecos amarillos, desplegaron una bandera palestina de 25 metros. Tres mujeres destacaban por portar globos de colores rojo, verde, negro y blanco.

La manifestación ya iba por la mitad de la Gran Vía y había tanta gente que numerosas personas aún ni habían dado un paso. En Plaza Fuensanta aguardaban, por ejemplo, integrantes de Amnistía Internacional. “No es un conflicto, es colonialismo”, gritaban dos mujeres, con sus megáfonos, antes de salir. Tras ella, la batucada calentaba motores.

“Aquí están los antisionistas”, repetía en bucle una mujer rodeada de banderas del Partido Comunista. También ondeaba una tricolor. “Palestina libertad”, fue el cántico que se impuso en ese momento.

La protesta estaba convocada a nivel nacional por más de 650 entidades, sindicatos y organizaciones humanitarias de todo el mundo.