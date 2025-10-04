Las familias de las víctimas de Atalayas irán al Constitucional: "No se entiende que no se investigue al Ayuntamiento"

El incendio letal de Atalayas sigue en los tribunales. Después de que la Audiencia Provincial de Murcia tumbase los recursos de las familias de algunas de las víctimas mortales, que insistían en abrir una pieza separada para investigar un delito de prevaricación en el marco de las diligencias por lo ocurrido en las discotecas Teatre y Fonda de Murcia, ocurrido el 1 de octubre de 2023 y en el que fallecieron trece personas, los parientes apuntan que seguirán luchando en los tribunales. Que irán al Constitucional.

Así lo indican en un comunicado de prensa algunos de estos familiares, cuyos intereses representa el letrado José Manuel Muñoz Ortín.

"La sociedad no lo entiende"

En opinión de estos afectados, "la sociedad no entiende que no se investigue el por qué había salidas de emergencias con puertas cerradas, incluso con candados. Tampoco entiende que se permitiera el uso de una escalera de caracol en un lugar de masiva concurrencia".

"¿Cómo es posible que se permitiera el funcionamiento de una discoteca sin salidas de emergencia a un lugar seguro tal y como ocurría en Fonda Milagros?", se preguntan, para recalcar que "no se entiende que no se investigue al Ayuntamiento por haber permitido que la discoteca Teatre haya estado funcionando sin licencia legal desde el 2013".

A su juicio, "es incomprensible que la Audiencia diga que no hay que investigar, al menos mínimamente, a los funcionarios municipales que permitieron que el local siguiera funcionando a pesar de haberse dictado un decreto de cese de actividad".

La Audiencia Provincial concluye que no cabe apreciar conexión entre el delito de homicidio por imprudencia grave que se investiga en la causa principal y un hipotético delito de prevaricación administrativa, puesto que ninguno de los supuestos de conexidad previstos por la ley resulta de aplicación, concluye el auto, haciendo una relación previa de ellos.

Muñoz Ortín hace hincapié en que "no hay que olvidar que han fallecido trece personas inocentes", así como en que "los familiares y la sociedad merecen una honesta respuesta de la Justicia".

Recurso de amparo

"Por todo ello, anunciamos que interpondremos recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y para que no quede sin investigar la posible responsabilidad de autoridades y funcionarios en las irregularidades administrativas que precedieron a la tragedia", aseveran al respecto.

El letrado subraya que "las familias y colectivos afectados reiteran su compromiso con la memoria de las víctimas y con la exigencia de verdad, justicia y reparación plenas".

La hipótesis más probable para los investigadores es la que pone el ojo en a las chispas de la máquina de fuego frío en contacto con el falso techo del local de la sala Teatre, que prendió y se extendió hasta la Fonda Milagros debido a la endeble separación entre ambos y la mala construcción de la cubierta metálica del local.