A la casilla de salida el Riacho de la Morda en Murcia

La senda verde del Riacho de la Morda, en la pedanía murciana de Nonduermas, iba a estar ejecutada en septiembre. Pero el proyecto ha vuelto a la casilla de salida y ahora tiene que salir de nuevo a licitación, por lo que, con un largo camino administrativo por recorrer y un plazo de ejecución de 5 meses, no estará lista, en el mejor de los casos, hasta mediados de 2026.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, anunció en febrero que se había adjudicado el contrato por un valor de 318 mil euros y con un plazo de ejecución de 5 meses. El edil dio como fecha estimada para el fin de las obras el mes de septiembre, pero un mes más tarde la zona sigue en las mismas condiciones.

El proyecto iba a crear un nuevo itinerario natural, de 1,5 kilómetros, que enlazaría con el futuro bulevar de 'Conexión Sur' y con la Vía Verde de la Costera Sur. Además, se contemplaba la instalación de 14 mesas y más de 50 bancos de hormigón, así como 24 pilonas de madera para impedir el paso de vehículos a motor.

Resolución del contrato

La empresa adjudicataria del proyecto no aportó la documentación necesaria en tiempo y forma, por lo que el Ayuntamiento inició un expediente de resolución para deshacer este acuerdo, indicaron fuentes del Consistorio a La Opinión.

De forma paralela a la resolución del contrato, el Ayuntamiento se preparó para licitar de nuevo el proyecto, que "está ya en proceso de contratación", aseguraron. Sin embargo, la iniciativa empieza ahora, de nuevo, todo el proceso administrativo.

La superficie de actuación abarca 30.000 metros cuadrados, en unos terrenos que fueron cedidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), entidad que debe autorizar el proyecto para que vuelva a salir a licitación.

Una vez recibida la autorización de Adif, el proceso pasaría por Junta de Gobierno y, después, se sometería a votación en el Pleno para su aprobación inicial. Según se presenten o no alegaciones, estas se resolverían y volvería a pasar por ambos procesos administrativos, o se aprobaría definitivamente. Finalmente, con un plazo de ejecución de cinco meses, la vía verde estaría ejecutada, en el mejor de los casos, a mediados del año que viene.