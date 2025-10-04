Carpetazo judicial a la denuncia del inspector que dijo que el jefe de la Policía Local de Murcia lo acosaba

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Murcia ha vuelto a dar carpetazo al caso que abrió después de la denuncia de un inspector de la Policía Local de la capital de la Región que denunció que dos mandos del cuerpo le estaban acosando y ninguneando, entre otras cosas porque, según él, no le daban medallas.

Cabe recordar que esta misma jueza ya dio carpetazo a la denuncia de este mismo inspector. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó el recurso del funcionario y la causa fue reabierta hace unos meses. Ahora, en un auto fechado el 30 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada insiste en que no hay indicios para que la causa siga adelante.

El denunciante apuntó, para fundamentar su acusación, que los mandos no le habían condecorado (las medallas se otorgan en función de a quiénes proponen los superiores), que no contaban con él para dar «clases de formación a compañeros», pese a ser «profesor titulado» y que recibía «silencio administrativo» cada vez que solicitaba algo.

El afectado denunció al comisario general jefe, José María Mainar, y a otro comisario, los cuales declararon ante la jueza. El denunciante los acusaba de prevaricación, acoso laboral y lesiones. El juzgado no ve prueba alguna de ninguno de los delitos. «Procede el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, al no apreciarse indicios de delito», destaca el auto, contra el cual cabe recurso.

En su testifical, el jefe de la Policía Local explicó que no se había ninguneado a este funcionario y detalló cómo funciona, por ejemplo, la concesión de medallas: «Son los mandos inmediatos los que tienen que pedirlo, él hizo un informe a Personal explicando el procedimiento, que requiere de solicitud de un superior y justificación», desgranó y consta en el documento judicial.

Informe del forense

Para archivar el caso, la jueza también alude al informe que hizo un forense del Instituto de Medicina Legal, tras examinar al inspector. «No es posible establecer, desde el punto de vista psicológico, la existencia de una situación de acoso y denigración sistemática, proactiva y sostenida en el tiempo» sobre el denunciante, recalcó.

Desde la Asociación Profesional de Mandos de la Policía Local de Murcia (Aspromap) respaldaron siempre a los mandos, integrantes ambos de esta agrupación, y subrayaron siempre que son dos personas que cuentan con una trayectoria intachable dentro del cuerpo, así como con "un amplio currículum".