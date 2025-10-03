Refuerzo de la seguridad en Murcia con 66 efectivos

La plantilla del Ayuntamiento de Murciasuma 66 nuevos efectivos para reforzar el servicio de seguridad ciudadana y emergencias en el municipio, entre Policías Locales, bomberos y agentes de movilidad, como adelantó La Opinión, en la oferta de empleo del Ayuntamiento de Murcia propuesta para 2026.

La oferta completa suma 92 plazas, aunque el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, resaltó tras la Junta de Gobierno de este viernes las destinadas a la seguridad ciudadana: 10 conductores y 40 nuevos bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS); 10 miembros para el cuerpo de Protección Civil, 5 ingenieros y arquitectos que reforzarán la parte técnica y un nuevo comisario de Policía.

Esta mañana se ha informado a la Junta de Gobierno de esta propuesta, que se abordará en la Mesa de General de Negociación, que se celebra hoy mismo en el Salón Noble del Ayuntamiento. Aunque la iniciativa tendrá que pasar de nuevo por Junta de Gobierno y después por el Pleno para su aprobación.

Formación

Además, medio centenar de funcionarios están en prácticas en estos momentos en las academias de bomberos, así como otros 22 conductores del servicio.

En un par de años se pondrán en marcha las convocatorias, aunque los tiempos finales varían en función del puesto, desgranó el edil del ramo.

En la actualidad, hay unos 280 efectivos en el Cuerpo de Bomberos y, con las nuevas incorporaciones, se refuerza la capacidad operativa y se prepara la plantilla de cara a las próximas jubilaciones. Asimismo, este aumento responde al aumento de población en el municipio.