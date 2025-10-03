El quinto contenedor llega a Murcia, al límite de perder 1,7 millones de fondos europeos

El contenedor marrón, para residuos orgánicos, se ha hecho de rogar en el municipio de Murcia, pero, al borde de perder los fondos europeos recibidos para su implementación, llegarán a La Flota, Vistalegre y El Infante. Su llegada está prevista "en la tercera o cuarta semana de octubre", según anunció la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno de este viernes.

El Ayuntamiento de Murcia recibió 1,7 millones de fondos europeos para instalar los contenedores de residuos orgánicos, un proyecto que debía estar puesto en marcha antes de que terminase el pasado 2024. Aunque el plazo se pospuso hasta febrero, y más tarde hasta diciembre de este 2025, la fecha límite para la adquisición del material por parte de los ayuntamientos -contenedores y nuevos vehículos específicos para la recogida separada-. Ahora, el Consistorio tiene hasta junio de 2026 para la justificación de las actuaciones.

A escasos meses de tener que devolver los fondos, el Ayuntamiento los primeros 1.300 contenedores gracias a una subvención de 1.280.000 euros.

Estudio previo

Para determinar los puntos en los que se ubicarán, se ha realizado un estudio previo de los lugares más comprometidos con el reciclaje, con un claro ganador: el barrio de La Flota, donde ya se desarrolló la experiencia piloto con 19 contenedores, una cifra que ahora se ampliará.

En concreto, la experiencia piloto se llevó a cabo en la avenida Almirante Loaysa, así como en el mercadillo semanal de La Fama y en el mercado de Vistabella.

Además de La Flota, los barrios de Vistalegre y El Infante también contarán con estos recipientes en el primer despliegue. Vistalegre se ha sumado por su cercanía territorial con La Flota y el Infante Juan Manuel destaca por haber sido pionero en la implantación del contenedor amarillo en el año 2000.

Aunque "la idea es implementarlos de forma secuenciada hasta llegar a todo el municipio", detalló la vicealcaldesa, quien expresó que estos contenedores serán "un compañero más del mobiliario urbano".

Esta implementación se acompaña de una campaña informativa, pues "es muy importante que el ciudadano sepa qué residuos se pueden depositar", resaltó Pérez, "para crear compost de calidad".

Durante la campaña, agentes medioambientales informarán directamente a los vecinos en colegios, institutos, centros sociales, juntas municipales y otros espacios comunitarios, además de ubicarse en zonas de alta afluencia como accesos a centros de salud, supermercados y EcoPuntos semanales.

En estos puntos informativos, se resolverán dudas, se entregarán folletos y bolsas reutilizables, y, además, los ciudadanos disponen de la web municipal, donde encontrarán consejos claros y prácticos sobre el quinto contenedor marrón.

Tratamiento

Los residuos orgánicos recogidos serán tratados en el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, gestionado por la empresa concesionaria PreZero, donde se transformarán en compost.

Además, con la llegada de estos contenedores se podrán reducir los residuos en el vertedero, disminuir emisiones contaminantes y producir energía renovable.

Estos contenedores se instalarían, sobre todo, junto a los 50 puntos que suponen grandes generadores de residuos, entre ellos, mercados, plazas de abastos y locales de hostelería.

Cada recipiente tiene una capacidad de 2.200 litros y el tratamiento de los residuos orgánicos permite convertirlos en proteína o compost, que puede ser empleado como fertilizante y generador de energía, al igual que ocurre con el biogás.

La Ley de Residuos obliga a los ayuntamientos a cumplir la Directiva europea que impone un nuevo contenedor de color marrón para residuos biológicos, una medida que lleva años funcionando, por ejemplo, en varias ciudades de la provincia de Alicante.

Uso

Los residuos que deben depositarse en el contenedor marrón se reducen exclusivamente a los restos de origen biológico de las frutas, verduras, carne y pescado , así como las cáscaras de los frutos secos, el marisco y los huevos.

También está destinado a otros desechos vegetales, como las hojas de las plantas de las macetas, las flores marchitas y los restos de la jardinería.

Podrá recibir los posos del café de la cafetera, pero no las cápsulas que están recubiertas por una capa de otro material.

Al contenedor marrón irán también las servilletas usadas y el papel de cocina, pero no los pañales, que contienen celulosa junto con otro tipo de materiales, como el plástico.

También se pueden tirar al contenedor marrón tapones de corcho, cerillas y serrín.

La tierra en la que se recogen los excrementos de las mascotas debe depositarse en el contenedor verde actual no en el marrón.