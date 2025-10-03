Oferta de empleo del Ayuntamiento de Murcia propuesta para 2026

El Ayuntamiento de Murcia propone ampliar la plantilla de trabajadores municipales el próximo año con la creación de 92 nuevas plazas, según los datos que recoge el informe sobre gastos de personal y plantilla presupuestaria para el ejercicio 2026, al que ha tenido acceso La Opinión.

Este documento es uno de los puntos del día de la Mesa General de Negociación, que se celebra hoy mismo en el Salón Noble del Ayuntamiento.

De la futura incorporación de empleados públicos, destacan las plazas del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS): 40 de bomberos y 10 de conductores. A estas, se añade una jefatura de unidad de administración, una jefatura de sección administrativa, y, específicamente dedicadas a la prevención de incendios, una jefatura de servicio y una jefatura de sección.

En materia de seguridad, cabe destacar, además, la creación de 7 plazas de técnico medio, 3 de técnico superior y una jefatura de negociado de administración para el servicio de Protección Civil, así como un comisario principal y un técnico de prevención de riesgos laborales.

En el ámbito social, resaltan las cuatro plazas para periodistas y dos técnicos auxiliares de actividades socioculturales. Urbanismo también contempla una nueva plaza de técnico medio de inspección urbanística.

Hay, además, dos puestos de ingenieros en la oferta de trabajo: uno informático y otro técnico industrial. En este sentido, cabe mencionar la plaza para un técnico de mantenimiento de sistemas informático.

Otras de las plazas se contemplan para dos arquitectos técnicos, cinco auxiliares administrativos, un coordinador de telefonistas y dos técnicos de administración general.

La oferta se completa con otras tres jefaturas: una de negociado de contabilización de ingresos reintegrables y centros oficiales; una de servicio adjunto de desarrollo urbano para administración y servicios jurídicos, y una de jefatura de sección de microinformática y atención al usuario.