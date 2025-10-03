El Invernadero de Mercado de Correos lanza 'Indie Vibes El Invernadero'

El otoño en Murcia viene con un nuevo plan: 'Indie Vibes El Invernadero', el ciclo de sesiones musicales todos los jueves y que celebra la cultura independiente con algunos de los nombres más reconocidos de la escena nacional. El ciclo que promete noches de buena música, cervezas compartidas y un ambiente único en un espacio que ya se ha consolidado como epicentro cultural de la ciudad.

El nuevo cartel de “Indie Vibes El Invernadero” para los próximos meses reúne a referentes indiscutibles del indie nacional que se subirán a la cabina de El Invernadero para transformar las noches de Murcia en auténticas fiestas musicales:

9 octubre – Pau Roca (La Habitación Roja DJ Set)

(La Habitación Roja DJ Set) 30 octubre – Miss Deep In

6 noviembre – Camelots DJs (Iván & Toño)

(Iván & Toño) 13 noviembre – Florent DJ (Los Planetas)

(Los Planetas) 27 noviembre – Ley DJ

4 diciembre – Marc Dorian (Dorian DJ Set)

Donde la música nunca se detiene

El Invernadero se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para el arte, la cultura y, sobre todo, la música. Su programación no entiende de estaciones: durante todo el año el espacio ofrece diferentes conciertos y actividades que lo han convertido en un imprescindible para los amantes de la cultura y la música en Murcia. Francisco Gil, director del complejo Mercado de Correos, ha destacado que con ‘Indie Vibes El Invernadero’ dan "un paso más" en su compromiso de "ofrecer a la ciudad propuestas diferentes que conecten a la gente a través de la música". "Queremos que cada jueves aquí sea una experiencia única", ha asegurado.