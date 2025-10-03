Ampliación y mejora de la red de alcantarillas en Murcia

La red de alcantarillas se amplía en Zarandona, una actuación promovida por Aguas de Murcia que también contempla obras de mejora de infraestructuras de saneamiento, con una inversión de casi 295.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto dotará del servicio esencial de saneamiento a las viviendas ubicadas entre los números 98 y 106 de la avenida de Zarandona, entre Carril Morales y Carril Jardinera, lo que beneficia directamente a once familias de la zona.

En concreto, se van a instalar 280 metros de red de saneamiento en PVCc400, lo que "garantizará una infraestructura moderna y eficiente para la gestión de aguas residuales", explica el Ayuntamiento en un comunicado en el que también resalta que "un sistema de saneamiento adecuado protege el medio ambiente, al evitar vertidos incontrolados".

También se renovarán once acometidas de abastecimiento y se mejorarán tres cruces de riego para optimizar el suministro de agua y la gestión de recursos hídricos en la zona. Para completar la intervención, se llevará a cabo la reposición del asfaltado en todo el ancho del vial en la longitud instalada, abarcando una superficie de 2.450 m², en coordinación con el Ayuntamiento de Murcia.

El proyecto se enmarca en el Plan de Actuaciones 2024-2027 de la empresa municipal Aguas de Murcia, que cuenta con una inversión global de 22 millones de euros, de los que el 50 por ciento van destinados a mejoras en pedanías.

Además, ya se ha ejecutado hasta el momento el 40 por ciento de las obras previstas para la mejora de estas infraestructuras, en beneficio de más de 2.000 familias del municipio