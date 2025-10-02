Infraestructuras
Recta final de las obras en las calles de Cabezo de Torres
La intervención en el Camino Acequia del Caracol y en la calle del Pino Alto cuenta con una inversión de más de 83.000 euros
Cabezo de Torres renueva dos de sus calles, el Camino Acequia del Caracol y en la calle del Pino Alto, con una inversión de 83.221 euros enmarcada en el Plan de Pedanías y Barrios Periféricos 2024-2025 y financiada por la Comunidad Autónoma.
Las obras responden a una demanda de la Junta Municipal, explicó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, en su visita a la localidad junto a la presidenta de la pedánea, Pilar Vivancos.
En concreto, las actuaciones en el Camino Acequia del Caracol han consistido la reposición de la capa de rodadura en el tramo entre la calle Rambla del Carmen y el Carril Pericos, así como un refuerzo del firme en el tramo restante hasta la Travesía Acequia del Caracol. También se han realizado arreglos estructurales en las zonas más afectadas.
Por otro lado, en la calle del Pino Alto, se ha acometido una renovación integral del firme en toda la vía, eliminando las irregularidades detectadas para conseguir una superficie segura.
El ámbito de actuación ha sido de 5.134 metros cuadrados de superficie de asfalto y, además, se han añadido nuevas señales horizontales para líneas continuas/discontinuas de separación de carriles, y microesferas de vidrio en el caso de pasos de peatones, cebreado de isletas, líneas de retención, símbolos, textos y flechas, ya que reflejan la luz de los faros para aumentar la seguridad.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia