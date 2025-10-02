Recta final de las obras en las calles de Cabezo de Torres

Cabezo de Torres renueva dos de sus calles, el Camino Acequia del Caracol y en la calle del Pino Alto, con una inversión de 83.221 euros enmarcada en el Plan de Pedanías y Barrios Periféricos 2024-2025 y financiada por la Comunidad Autónoma.

Las obras responden a una demanda de la Junta Municipal, explicó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, en su visita a la localidad junto a la presidenta de la pedánea, Pilar Vivancos.

En concreto, las actuaciones en el Camino Acequia del Caracol han consistido la reposición de la capa de rodadura en el tramo entre la calle Rambla del Carmen y el Carril Pericos, así como un refuerzo del firme en el tramo restante hasta la Travesía Acequia del Caracol. También se han realizado arreglos estructurales en las zonas más afectadas.

Por otro lado, en la calle del Pino Alto, se ha acometido una renovación integral del firme en toda la vía, eliminando las irregularidades detectadas para conseguir una superficie segura.

El ámbito de actuación ha sido de 5.134 metros cuadrados de superficie de asfalto y, además, se han añadido nuevas señales horizontales para líneas continuas/discontinuas de separación de carriles, y microesferas de vidrio en el caso de pasos de peatones, cebreado de isletas, líneas de retención, símbolos, textos y flechas, ya que reflejan la luz de los faros para aumentar la seguridad.