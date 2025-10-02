Así es el parking mejor valorado de Murcia: "No hay aparcamiento céntrico en Murcia más barato"

Si hay un asunto que escama en cualquier ciudad, y muy especialmente en la capital del Segura, ese es el del aparcamiento. El coche ya de por sí genera bastante estrés (la conducción, las revisiones, las pagamentas) pero lo que realmente desespera a muchos es el momento de buscar dónde dejarlo y más todavía cuando se llega con prisa, o cuando un evento en el centro colapsa todas las opciones habituales.

Entre las críticas más frecuentes que se repiten sobre los aparcamientos urbanos están el precio, el espacio estrecho de las plazas o el mal acceso. Pero en Murcia hay un aparcamiento que rompe con ese patrón y que ha conseguido situarse entre los mejor valorados por los propios usuarios. Se trata del Parking José Barnés ubicado en la calle Mar Menor, a pocos minutos a pie del centro y junto al Hospital de la Vega.

Amplio, cómodo y con precio imbatible

Las reseñas en Google lo describen como un aparcamiento con plazas grandes y calles de acceso anchas, lo que facilita la maniobra incluso en horas de máxima ocupación: “Las plazas de aparcamiento son amplias y las calles bastante anchas para maniobrar”. Otro lo define como “un parking grande con muchas plazas libres, excepto a ratos, pero es un buen lugar para aparcar si vienes al centro”.

El precio es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. La tarifa máxima diaria se queda en 5,95 euros, algo que sorprende en una zona donde estacionar suele ser caro y complicado. Uno de los comentarios más repetidos lo deja claro: “Entré a las 9 de la mañana y me fui después de medianoche y solo pagué 5,95€. No hay aparcamiento céntrico en Murcia más barato”.

Buen trato y servicio disponible 24 horas

Más allá de la ubicación y el precio los clientes destacan también la atención del personal y la disponibilidad de servicio continuo: “Cada vez que estaciono compruebo que la amabilidad y el trato son excelentes. También se valora la limpieza de las instalaciones y la sensación de seguridad.

Además quienes lo usan con frecuencia señalan que “es accesible y cómodo para ir al centro” y que resulta especialmente práctico cuando se necesitan muchas horas de estacionamiento, gracias a su tarifa plana y la posibilidad de bonos adaptados a trabajadores.