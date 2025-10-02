Ofensiva de CC OO contra la ultraderecha y los mensajes de odio: cine, libros, charlas y visitas guiadas

Con la idea de que el arte y la cultura pueden cambiar el mundo, el sindicato CC OO ha dado un paso al frente en el panorama regional y ha decidido intentar poner coto "a la ultraderecha y a los mensajes de odio" a través de una programación de actividades dirigida tanto a afiliados como a público en general que frene "la creciente ola reaccionaria y violenta" que, entre otros aspectos, está cuestionado los derechos humanos y los derechos sindicales, ha explicado este lunes Teresa Fuentes, secretaria regional del sindicato, que junto al responsable de Comunicación y Cultura de la organización, José Ibarrra Bastida, ha desgranado la programación de su nueva área de Cultura, que ofrecerá cine, rutas, club de lectura y charlas y conferencias.

La iniciativa, que se lleva a cabo con la colaboración de la Filmoteca de la Región y el centro cultura Puertas de Castilla, entre otras entidades, responde al mandado emanado del XIII Congreso de la organización y de una necesidad que surge "a la vista del entorno social cambiante que estamos experimentando en estos tiempos", ha indicado Fuentes, quien ha añadido que pretenden "contribuir con este espacio valiente a promover el ideario progresista" a través de "la cultura diversa y crítica". "Frente a la violencia, cultura; frente a los bulos, cultura; frente al retroceso social, cultura", ha declarado la secretaria regional de CC OO.

Pasado, presente y futuro

Analizar el pasado y el presente, pero también proyectar el futuro para alcanzar una sociedad más justa y menos violenta es el argumento de partida de las actividades que se han programado. El secretario de Comunicación y Cultura ha explicado que las actividades programadas son todas gratuitas y en las únicas en las que hay que inscribirse es en las que se realizarán en la Filmoteca y en el Puertas de Castilla por cuestiones de aforo. El ciclo de cine, titulado 'Ven al cine con CC OO', se inaugurará este jueves, 9 de octubre, en la sala B de la Filmoteca con la película 'Diez para la libertad', un documental que narra todo lo que aconteció en 1972 en el proceso 1001 que condenó a prisión a los primeros líderes del sindicato. Las rutas, ha indicado Ibarra Bastida, contemplan visitas guiadas recorriendo los lugares emblemáticos de la Murcia obrera, la Cartagena obrera, La Unión minera, la minería de Mazarrón, la huerta de Murcia, Lorca, Jumilla… Con periodicidad trimestral.

La primera de ellas será una ruta por la Murcia Obrera el sábado 15 de noviembre a las 11 de la mañana. Partiendo desde la plaza de Santo Domingo, se visitarán los espacios emblemáticos de la historia de la lucha obrera de la ciudad de Murcia, a través de seis paradas en lugares clave. El club de lectura se llevará a cabo en el centro cultural Puertas de Castilla y la inscripción hay que hacerla en comunicacion@murcia.ccoo.es El primer libro elegido para leer en el club es la novela 'Yeguas exhaustas', de Bibiana Collado, y la cita para comentarlo el próximo lunes 10 de noviembre a las 19:00 horas.

Feminismo

En el apartado de charlas y conferencias, CC OO traerá a Murcia autoras y autoras que aborden temas de interés para la afiliación y simpatizantes de CCOO Región de Murcia: figuras del feminismo, de la política, del mundo laboral, de la prensa, del medio ambiente, de la comunidad LGTBIQ+… que se irán anunciando periódicamente.

El primer acto previsto es una ponencia con el título ‘¿Qué hacer con la extrema derecha?’, a cargo de Guillermo Fernández Vázquez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro '¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa: el caso del Frente Nacional'. El acto tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Murcia el próximo martes 14 de octubre a las 17:00 horas

El secretario de Comunicación y Cultura de CC OO ha indicado que "la ola ultraderechista caerá. Creo que es una moda y cuando caiga, ahí estaremos".