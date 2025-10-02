Nadie quiere limpiar el parking de Abenarabi en Murcia

Uno de los lotes para la gestión del aparcamiento subterráneo del Edificio Abenarabi en Murcia ha quedado desierto. El contrato del servicio de limpieza, que salió a licitación por un importe de 5.840 euros, no ha recibido ninguna oferta. Por lo que se encargará de esta labor la empresa de limpieza que trabaja con la urbanizadora municipal, Urbamusa, mediante un proceso de adjudicación directa, aseguraron fuentes del Ayuntamiento a La Opinión.

Este cambio "no generará retrasos en la apertura", matizaron desde la Concejalía de Movilidad, que, aunque en un inicio estaba prevista para finales de este año, más tarde el Consistorio anunció una nueva fecha: enero o febrero de 2026, cuando el subterráneo cumpliría 16 años cerrado, desde su construcción.

El motivo de esta demora es que el plazo máximo de ejecución es de cinco meses desde la firma del contrato, por lo que la fecha concreta depende de que Iberdrola complete los trabajos de iluminación de las tres de cuatro plantas que va a ofrecer el Ayuntamiento para su uso en un primer momento.

Contrato

La gestión del aparcamiento se dividió en siete lotes. Desde entidades bancarias hasta empresas de seguridad y construcción presentaron sus ofertas para estampar su firma en alguno de los contratos, excepto en el que regula el servicio de limpieza.

Los trabajos de ejecución cuentan con un plazo de ejecución de 6 meses y un importe de casi 281.000 euros, según indica el anuncio de licitación publicado en el portal de contratación.

A falta de la adjudicación, en septiembre se abrieron los sobres únicos de los lotes 1,2,4,5 y 6, así como los sobres 1 y 2 del lote 7. El lote 3, al quedar desierto, se resolverá mediante un proceso de adjudicación directa a la empresa de limpieza que trabaja con Urbamusa.

En un principio, el control de accesos se adjudica por 64.000 euros a CAME Parkare Group y, el arrendamiento para el circuito cerrado de televisión, por 80.000 euros al Banco Sabadell. Estos dos primeros lotes solo cuentan con un criterio de ponderación: el precio.

En cuanto a los lotes 4, 5 y 6, incluyen otros criterios -la experiencia y haber realizado trabajos de naturaleza similar-, pero el criterio del precio es el que más valor tenía, con 51 sobre 100 puntos.

Así, la reparación y el mantenimiento de equipos electrónicos se adjudica por 15.400 euros a Industrias Eléctricas Brocal S.A.; la reparación y el mantenimiento de instalaciones contra incendios, por casi 15.000 euros, a Jomar Seguridad; y el mantenimiento de ascensores, por 47.500 euros, a Pecres SLU.

Por último, el lote 7 es el referido a los trabajos de pintura en la calzada y se adjudica a Multiservicios Tritón por un importe de 52.800 euros. La licitación incluye dos criterios de ponderación específicos, que abarcaban las condiciones de la maquinaria a emplear y la presentación de la memoria del proyecto, cuya evaluación, al ser subjetivos, se estableció "mediante fórmulas y juicios de valor", detalla el propio anuncio de licitación.

Apertura

Las obras en el aparcamiento subterráneo permitirán abrir las tres primeras plantas, que disponen de un total de 440 plazas, de las que 341 se destinarán al público y otras 99 a vehículos municipales.

La apertura de la cuarta planta, con la que se completarán las 512 plazas con las que cuenta en total el parking, se producirá más adelante, tras analizar la demanda.

Este subterráneo se integrará en la red de aparcamientos de gestión municipal y se podrá usar por un euro la hora, con un máximo de doce euros diarios.