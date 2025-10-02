Murcia recuperará el recinto superior del Castillejo de Monteagudo

El Palacio de Ibn Mardanís, también conocido como el Castillejo de Monteagudo, recupera poco a poco su esplendor original. El proyecto de restauración y conservación del recinto superior de este monumento, Bien de Interés Cultural, fue presentado este jueves por la mañana por el alcalde de Murcia, José Ballesta.

Además, el proyecto ha logrado la concesión del 2 por ciento Cultural por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entidad que asumirá la mitad del coste de los trabajos, es decir, 1,1 millones de euros de los 2,2 millones totales.

En el acto de presentación, el alcalde recordó que el origen de esta restauración se remonta a 2019 y que la primera fase "ya está completamente acabada y siendo utilizada masivamente por todo tipo de visitantes" y anunció que "recién iniciado octubre de 2025, volvemos a comparecer ante todos ustedes para anunciarles las obras de la segunda y la tercera fase de la recuperación del Palacio Andalusí de Ibn Mardanís", centradas en esta ocasión en el recinto superior.

Actuaciones

La actuación prevista en el recinto superior del Castillejo se centrará en el patio de crucero, corazón del edificio, y en las murallas perimetrales del recinto superior, además de crear un nuevo acceso para visitantes.

Los trabajos previos se centrarán en la organización de la obra, la limpieza arqueológica de vegetación y residuos y la retirada de tierras y otros materiales, como mampuestos y ladrillos, que serán guardados y reutilizados.

En cuanto a la restauración arquitectónica, se realizará la limpieza manual de torres, muros y del patio de crucero, para eliminar morteros añadidos y revestimientos de cemento. Las superficies se consolidarán con agua de cal añeja y se rellenarán huecos para reforzar la estabilidad.

Además, se llevará a cabo la reintegración volumétrica de torres y paramentos hasta alcanzar niveles de seguridad, utilizando tapial de cal y materiales originales recuperados.

El patio de crucero recuperará su configuración histórica y se reforzará la seguridad en las torres. Finalmente, se aplicarán tratamientos protectores y fitosanitarios para favorecer la conservación del conjunto, que forma parte de las Fortalezas del Rey Lobo, dentro del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres.

El proyecto también creará un itinerario perimetral y una variante en el camino de ascenso que evitará la pendiente más pronunciada. Asimismo, se habilitará un nuevo punto de encuentro en la zona norte, desde el que podrán contemplarse los Castillos de Larache y Cabezo de Torres, y que contará con señales, mobiliario integrado en el entorno y un sistema de drenajes.

"Todos los trabajos se llevarán a cabo con técnicas tradicionales y materiales compatibles con los originales, garantizando la autenticidad histórica del palacio", asegura el Ayuntamiento en un comunicado.

Iluminación monumental

El Palacio de Ibn Mardanís contará con un sistema que pretende "convertirlo en un icono visible en el ‘skyline' nocturno de Murcia", indican desde La Glorieta. En total, se instalarán más de 900 luminarias LED de bajo consumo.

El sistema incorpora un control digital que permitirá regular en tiempo real la intensidad, el color y los efectos lumínicos, para adaptarse a cada evento o momento del día.

La iluminación combinará distintos niveles de actuación: en las fachadas y torres más significativas se instalarán cerca de 80 focos de doble intensidad y más de 50 proyectores de gran potencia, diseñados para resaltar la monumentalidad del Castillejo; y en el patio de crucero, espacio central del recinto, se dispondrán 136 metros lineales de luz LED empotrada, mientras que el interior del palacio contará con más de 500 luminarias LED que garantizarán una iluminación uniforme y segura. A ello se sumarán 51 luces de bajo consumo en los caminos de acceso y 110 pequeños puntos de luz en pasamanos y barandillas, que marcarán de forma discreta los recorridos y escaleras para facilitar la visita.

Difusión

En paralelo al proyecto de recuperación se desarrollará un plan de difusión, mediante visitas guiadas a las obras, exposiciones fotográficas, conferencias, recursos digitales y actividades en redes sociales, para conocer de primera mano los trabajos que se están realizando en "el que será el mayor parque arqueológico de la Región de Murcia", resaltan desde el Consistorio.