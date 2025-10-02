Licitada la reparación de las pistas del polideportivo de Guadalupe

Las dos pistas del polideportivo de Guadalupe "han sufrido un notable deterioro en su pavimento", expresa el Ayuntamiento de Murciaen un comunicado en el que anuncian que el proyecto de reparación ha sido licitado por un importe que roza los 48.000 euros con un plazo de ejecución de dos meses.

El deterioro hacía imprescindible una intervención completa y el concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, explicó que estas obras suponen una mejora fundamental para cientos de usuarios que a diario hacen uso de estas pistas, tanto escolares como miembros de asociaciones.

Las pistas, con unas dimensiones de 44 por 22 metros y pavimento de aglomerado asfáltico, registran un uso diario medio de 600 alumnos. Por la mañana, son utilizadas por 400 escolares del CEIP Virgen de Guadalupe y, por la tarde, por otros 200 alumnos de la Asociación SOMA EDUCA.

La intervención contempla eliminar las capas deterioradas de pavimento para conseguir una superficie porosa sobre la que aplicar un nuevo revestimiento "a base de morteros y pinturas específicas de alta calidad", concretaron desde La Glorieta.

Asimismo, se renovarán las señales de las diferentes pistas de juego, incluyendo fútbol sala, balonmano, baloncesto y voleibol, con sus correspondientes colores y medidas reglamentarias.