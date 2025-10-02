Grupos de Toledo y Valladolid en el festival nacional de folklore

Trajes regionales y danzas típicas tomarán la Plaza Circular de Murcia, que se transformará en un escenario al aire libre para acoger el Festival Nacional de Folklore Aires de Murcia ‘25 el próximo sábado 4 de octubre.

El programa arrancará a las 20:30 horas con un pasacalles que recorrerá el centro de la ciudad, desde la plaza de Santo Domingo hasta la Plaza Circular.

Ya iniciado el pasacalles, a las 21:00 horas, arrancará el festival en la Plaza Circular, con la actuación de agrupaciones como coros y danzas ‘Rosa del Azafrán' de Consuegra (Toledo), el grupo de coros y danzas ‘Castiella' de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) y el grupo folklórico ‘Aires de Murcia', anfitrión del evento.

El encuentro ha sido organizado por el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Junta Municipal de Vistalegre-La Flota, y con la colaboración de la Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia y "busca rendir homenaje a las raíces culturales, acercar la riqueza del folklore nacional al público y reforzar el orgullo por las tradiciones que unen a los murcianos", resalta el Consistorio en un comunicado.

El cartel que anuncia este encuentro ha sido obra propia del artista Evan Guillén y combina la imágenes de instrumentos como son la bandurria, la flauta dulce y las castañuelas.