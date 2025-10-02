Frente común de los vocales socialistas en Murcia: "lo que se hace en mi pedanía, lo hago yo con mis manos"

Los representantes socialistas de las pedanías de Murcia se unen en un "frente común para exigir explicaciones al Gobierno", expresó Pepe Gambín, portavoz de la Junta Municipal de Rincón de Seca, durante la rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista este jueves por la mañana.

La cita pretendía visibilizar el "abandono total en el que están sumidos los barrios y pedanías del municipio", en palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz Maciá, quien señaló tres principales problemas en estas localidades: falta de mantenimiento en la vía pública y las instalaciones municipales; un servicio de limpieza insuficiente; y poca inversión, que no permite desarrollar nuevas infraestructuras.

A esto, se suma que aún no se ha adjudicado el contrato de mantenimiento en pedanías. A principios de año, se retuvo de los presupuestos de las Juntas Municipales el dinero para este servicio, pero ahora ese importe se ha devuelto porque no se ha podido adoptar el acuerdo.

En cuanto a las obras, "en las pocas adjudicadas, las empresas no están cumpliendo los plazos de ejecución y el Ayuntamiento no se preocupa", añadió Ruiz, quien sentenció que ya va "un año más perdido, con baches, aceras rotas y vallas caídas, entre otras deficiencias".

Proyectos sin ejecutar

"Prometían 23 millones", recordó Ruiz y, en el mes de octubre, "lo ejecutado es de 1,1 millones". Además, en el mejor de los casos, se ejecutarían 4 millones más hasta final de año, según anunció el concejal del ramo en el último Pleno. Así, "el próximo año volverá a anunciar una inversión histórica" con los 'remanentes' sin ejecutar de años anteriores, cuestionó el portavoz socialista.

A los desperfectos que enumeró Ruiz, Pepe Gambín, portavoz de Rincón de Seca, añadió el aumento de vertederos, la falta de mantenimiento en jardines y mobiliario en mal estado, entre otras carencias generalizadas.

Por su parte, Oscar Alcayna, portavoz en Guadalupe, agregó mejoras en centros municipales y de mayores, cubiertas de colegios e instalaciones deportivas. "Pedimos también planificación de las inversiones y obras de mantenimiento sean claras", declaró Alcayna, y "su ejecución en tiempo y forma".

"Para qué servimos, si no se nos hace caso para nada", se cuestionó el presidente de la junta municipal de La Raya por el PSOE desde hace 10 años, José Hernández González. "Muchas de las cosas que se hacen en mi pedanía, las tengo que hacer yo con mis manos", aseguró el alcalde pedáneo, quien sentenció: "estamos totalmente olvidados".