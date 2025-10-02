Finalizan las obras del mayor aparcamiento de la red de pedanías

El Esparragal acoge el nuevo aparcamiento de conexión, el más grande de la red de pedanías al contar con 80 plazas de aparcamiento y otras 30 específicas para motocicletas, lo que eleva el total a 110, anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, durante su visita junto al presidente de la Junta Municipal, Ángel Pérez, al finalizar las obras.

Aparcar en este disuasorio será gratis, con un tiempo máximo de dos horas y media para garantizar la rotación, al igual que ocurre en el resto de los aparcamientos de conexión de la red.

De las 80 plazas de aparcamiento, dos de ellas se reservan a personas con movilidad reducida. Además, este es el primer disuasorio de la red que incorpora plazas reservadas para motocicletas, otras 30, y se han instalado aparcabicis debido a su cercanía con el polideportivo Ángel Pardo Navarro y el cuartel de la Policía Local de la pedanía. Se encuentra también junto a la parada de autobús del Camino de la Flora, para favorecer la intermodalidad.

La ubicación concreta del aparcamiento se decidió tras analizar los flujos diarios de desplazamientos y las demandas de los vecinos, explica el Consistorio en un comunicado. Finalmente, la infraestructura se situó sobre una parcela de 2.135 metros cuadrados y dispone de amplios carriles de circulación y plazas de 5 por 2,5 metros.

Red de aparcamientos de conexión

La red de aparcamientos en pedanías suma ya cinco estacionamientos, al sumarse el de El Esparragal a los ya inaugurados en Alquerías, Rincón de Seca, Beniaján y Puebla de Soto.

Estas infraestructuras dan servicio a los vecinos, pero también "unen las pedanías entre sí y a los vecinos con los servicios que ofrece cada núcleo de población", destacan desde el Ayuntamiento.

Los aparcamientos se han construido tanto en parcelas públicas como privadas, por lo que también favorecen la adecuación de parcelas que estaban descuidadas y acarreaban quejas vecinales y ayudan a disminuir los aparcamientos indebidos, resalta también el Consistorio.