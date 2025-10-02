El Casino de Torreagüera en Murcia, declarado Bien Catalogado, acogerá el Museo de la Semana Santa

El histórico Casino de Torreagüera ha sido declarado Bien Catalogado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a petición del Ayuntamiento de Murcia. Además, el inmueble acogerá el Museo de la Semana Santa, un destino elegido por la Junta Municipal de la pedanía para que hermandades y cofradías locales dispongan de "un espacio donde conservar su historia y acercarla a vecinos y visitantes", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Al ser un Bien Catalogado, cualquier intervención deberá contar con la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural para asegurar su integridad y evitar su deterioro.

El edificio, de dos plantas y 630 metros cuadrados, es de estilo ecléctico racionalista propio de los años 50, y el expediente para declararlo Bien Catalogado destaca la singularidad del inmueble, uno de los escasos ejemplos que aún perviven de los círculos agrarios del siglo XX en la Región, así como su autenticidad, al haber mantenido sus características originales pese al paso del tiempo. En este sentido, cabe destacar la portada en forma de pórtico, el recibidor octogonal con columnas y la escalera señorial, entre otros elementos del Casino.

El Casino llegó a reunir a más de mil socios en su época de mayor esplendor, en los años 60 y 70. Sin embargo, tras su declive en la década de los 90, el inmueble fue cedido primero para uso como consultorio médico y, en 2009, al Ayuntamiento de Murcia.

"Se trata de un inmueble cargado de memoria colectiva, que marcó la vida social de la pedanía durante gran parte del siglo XX y que hoy se preserva como un ejemplo único de arquitectura racionalista popular en el municipio de Murcia”, resaltó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, en su visita al Casino este jueves por la mañana junto a la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y la presidenta de la Junta Municipal, Silvia Almarcha.