La renovada oficina de turismo abre en Murcia este mes

La oficina de turismo de Murcia, ubicada en la plaza del Cardenal Belluga, volverá a estar operativa en las próximas semanas. Las obras de remodelación no solo suponen un lavado de cara, sino que también han convertido el centro en "un espacio más accesible, innovador y adaptado al modelo de Destino Turístico Inteligente", resaltó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, durante su visita junto a los técnicos municipales para comprobar sobre el terreno la fase final de los trabajos.

Los técnicos municipales explicaron al edil que está prevista la llegada del mostrador y las pantallas -una pequeña y dos grandes- para la próxima semana. Las pantallas serán interactivas y permitirán descargar información, aunque esto no significa que se vayan a dejar de lado los tradicionales folletos impresos.

Además, "se ha transformado la entrada para que la oficina quede a pie de calle y favorecer la accesibilidad", detalló el edil, quien indicó que esta reforma "representa un salto cualitativo en el modelo de atención al visitante".

En esta línea, Pacheco añadió que "la nueva oficina será un centro de experiencias, accesible y digital para todos los públicos, y plenamente conectado con la oferta turística del municipio". Además, "estamos hablando de un espacio que está ubicado en un lugar estratégico, pues desde aquí es donde salen la práctica totalidad de las principales rutas turísticas que se dan en nuestra ciudad", agregó el concejal.

El proyecto, redactado por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento y ejecutado por la empresa Concamar S.L., ha supuesto una inversión de 105.875 euros y también incluye la aplicación de medidas de eficiencia energética.

Durante las obras, el punto de información se ha trasladado a una de las esquinas de la planta baja del Teatro Romea y, aunque el edil reconoció que muchos usuarios se sintieron confundidos por el cambio, la afluencia ha sido buena y ha crecido el número de atenciones a visitantes extranjeros.

El edil de Comercio y Consumo conversa con los técnicos muniicpales las obras de remodelación de la oficina de turismo de Murcia. / A.M.

De hecho, subrayó que la cifra interanual de pernoctaciones se sitúa en 934.943, un dato que queda muy cerca de la meta del Ayuntamiento de un millón de pernoctaciones. En cuanto a viajeros, solo en agosto se registraron 51.724, un 15 por ciento más que el mismo mes de 2024, y destaca el aumento del 21 por ciento de viajeros extranjeros respecto al año anterior.