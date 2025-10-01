Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

¿Qué ocurre cuando aparece espuma en el río Segura?: así funciona el protocolo de control y sanciones

Tras el análisis de las muestras de agua se podría abrir un expediente sancionador

La espuma permanece en el río Segura a su paso por Murcia este martes por la mañana tras una noche de lluvias.

La espuma permanece en el río Segura a su paso por Murcia este martes por la mañana tras una noche de lluvias. / L.O.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La aparición de espuma en el río Segurasuele despertar dudas entre los vecinos y asociaciones naturalistas sobre la posible causa. La última 'visita' de esta espuma fue tras el episodio de lluvias del lunes y, como en cada ocasión, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) activa un protocolo específico de control y análisis para determinar si se trata de un fenómeno natural o de un vertido contaminante.

El procedimiento comienza con la intervención de los agentes medioambientales y el Laboratorio de Calidad de Aguas de la CHS, que se desplazan al lugar para tomar muestras y analizarlas. Si se detecta un vertido no autorizado o que excede los valores legales, la Confederación abre un expediente sancionador, que puede derivar en multas económicas y en la valoración de daños al dominio público hidráulico.

Además, desde marzo de este año, este trabajo se refuerza con la colaboración del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), lo que permite profundizar en el estudio científico de estos episodios.

Para ello, se recogen muestras por duplicado: unas se analizan en el laboratorio de la CHS y otras en el CEBAS, que mide parámetros más específicos, como carbono orgánico total, biomasa microbiana o actividad enzimática de la espuma.

En función de los resultados, la CHS propone las actuaciones administrativas correspondientes, que van desde la incoación de expedientes sancionadores hasta la exigencia de medidas correctoras.

No obstante, la Confederación recuerda que las administraciones locales y las empresas gestoras de saneamiento y depuración son las responsables de controlar y evitar vertidos contaminantes a través de las infraestructuras de su competencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
  2. Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
  3. Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
  4. ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
  5. Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
  6. Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
  7. Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
  8. Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia

¿Qué ocurre cuando aparece espuma en el río Segura?: así funciona el protocolo de control y sanciones

¿Qué ocurre cuando aparece espuma en el río Segura?: así funciona el protocolo de control y sanciones

La renovada oficina de turismo abre en Murcia este mes

La renovada oficina de turismo abre en Murcia este mes

Detenido en Beniaján por agredir a su pareja delante de su hija menor

Detenido en Beniaján por agredir a su pareja delante de su hija menor

Una influencer murciana se cuela en los restaurantes más exclusivos de Alicante y revoluciona Instagram

Una influencer murciana se cuela en los restaurantes más exclusivos de Alicante y revoluciona Instagram

El centro municipal de Llano de Brujas, año y medio 'bajo llave' por falta de mobiliario

El centro municipal de Llano de Brujas, año y medio 'bajo llave' por falta de mobiliario

Polémica por el estado de los pasos de cebra en Vistabella tras las lluvias

Polémica por el estado de los pasos de cebra en Vistabella tras las lluvias

Vuelve la espuma al río Segura a su paso por Murcia: señalan a una empresa de Las Torres de Cotillas

Vuelve la espuma al río Segura a su paso por Murcia: señalan a una empresa de Las Torres de Cotillas

Las familias de las víctimas de Atalayas piden juicio oral en el segundo aniversario de la tragedia

Las familias de las víctimas de Atalayas piden juicio oral en el segundo aniversario de la tragedia
Tracking Pixel Contents