¿Qué ocurre cuando aparece espuma en el río Segura?: así funciona el protocolo de control y sanciones

La aparición de espuma en el río Segurasuele despertar dudas entre los vecinos y asociaciones naturalistas sobre la posible causa. La última 'visita' de esta espuma fue tras el episodio de lluvias del lunes y, como en cada ocasión, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) activa un protocolo específico de control y análisis para determinar si se trata de un fenómeno natural o de un vertido contaminante.

El procedimiento comienza con la intervención de los agentes medioambientales y el Laboratorio de Calidad de Aguas de la CHS, que se desplazan al lugar para tomar muestras y analizarlas. Si se detecta un vertido no autorizado o que excede los valores legales, la Confederación abre un expediente sancionador, que puede derivar en multas económicas y en la valoración de daños al dominio público hidráulico.

Además, desde marzo de este año, este trabajo se refuerza con la colaboración del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), lo que permite profundizar en el estudio científico de estos episodios.

Para ello, se recogen muestras por duplicado: unas se analizan en el laboratorio de la CHS y otras en el CEBAS, que mide parámetros más específicos, como carbono orgánico total, biomasa microbiana o actividad enzimática de la espuma.

En función de los resultados, la CHS propone las actuaciones administrativas correspondientes, que van desde la incoación de expedientes sancionadores hasta la exigencia de medidas correctoras.

No obstante, la Confederación recuerda que las administraciones locales y las empresas gestoras de saneamiento y depuración son las responsables de controlar y evitar vertidos contaminantes a través de las infraestructuras de su competencia.