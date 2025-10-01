Infraestructuras
El centro municipal de Llano de Brujas, año y medio 'bajo llave' por falta de mobiliario
La infraestructura permanece cerrada desde que terminó su construcción y el PSOE ya pidió su apertura en el Pleno de abril
El centro municipal de Llano de Brujas, finalizado en mayo de 2024, sigue cerrado un año y medio después de que concluyesen las obras por falta de mobiliario, señala el Grupo Municipal Socialista.
"No tiene sentido invertir dinero público en nuevas infraestructuras para luego dejarlas bajo llave por falta de mobiliario", denunció la edil socialista Carmen Fructuoso, quien cuestionó, además, que el 95 por ciento de las prometidas en pedanías se han "quedado en un cajón".
La concejala también recordó que su partido llevó una moción al Pleno de abril para pedir la apertura inmediata de este centro, junto al de Avileses y el salón de Belén de Casillas, igualmente finalizados, pero también cerrados.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento aseguraron que están trabajando en la apertura del centro, que está "a punto", y que la sala de estudio de las instalaciones abrió sus puertas el 28 de mayo de 2024 y más de 10.000 usuarios han hecho uso de estas instalaciones desde entonces.
Además, detallaron que la sala cuenta con 30 puestos de estudio, conexión a internet gratis y un circuito cerrado de vigilancia con alarmas contra la intrusión y contra incendios, al igual que las otras 17 salas de estudio municipales.
Estas instalaciones están abiertas "24 horas al día, 7 días a la semana los 365 días del año", concretaron, para acceder solo es necesario tener más de 16 años y solicitar la tarjeta de acceso.
