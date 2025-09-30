Medio ambiente
Vuelve la espuma al río Segura a su paso por Murcia
La lluvia también causo goteras y cortes de luz en el mercado de Verónicas, que se encuentra sin tejado por las obras de rehabilitación
La espuma llegó el anoche al río Segura a su paso por Murcia, como ya es habitual, durante el episodio de lluvias, y se ha 'instalado' en sus aguas, donde persiste este martes por la mañana. Y, como dicta la 'tradición', vecinos y asociaciones comentan en redes sociales la posibilidad de que la causa sea "otro vertido".
Cabe destacar que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevó esta recurrente situación a la Fiscalía de la Región en junio de 2024, como también han hecho asociaciones naturalistas.
Además, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reconocido en el pasado una "ligera contaminación" en el río y ha explicado que, en ocasiones, la espuma se ha debido a vertidos de aguas sin tratar procedentes de depuradoras locales, unido a arrastres por las lluvias.
El cauce habitual cuando esto ocurre es que la CHS tome muestras del agua espumosa para analizar su composición y determinar el origen. La última sanción que impuso el organismo fue en 2020, cuando abrió un expediente a las estaciones depuradoras de aguas residuales de Alcantarilla y Las Torres de Cotillas.
Otro 'afectado' por la lluvia fue el mercado de Verónicas, que se encuentra sin tejado por las obras de rehabilitación. Algunos usuarios presenciaron goteras y cortes de luz a causa del agua que se ha colado en algunos puestos.
(Noticia en desarrollo)
