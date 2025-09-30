Uno de cada tres puestos es ilegal en el mercadillo de la Ciudad de la Justicia

Un tercio de los puestos que pueblan cada domingo el mercado ubicado en la calle Procuradora Molina Estrella, junto a la Ciudad de la Justicia, son ilegales, según denuncian algunos de los vendedores que sí tienen licencia para operar, que son 70 en total.

Los vendedores contactados por esta Redacción cifran en 29 los puestos que se instalaron de forma ilegal el pasado domingo, aunque aseguraron que se trata de una situación habitual desde el pasado mes de julio, cuando los puestos ilegales comenzaron a ‘consolidarse’.

Además, algunos mercaderes indican que ocurre lo mismo en el mercadillo de la pedanía de Sangonera La Verde, y señalan la misma causa: que se celebra en fin de semana, cuando menos inspectores hay en servicio.

Competencia desleal

Los puestos ilegales se instalan en aceras y huecos libres, pero hay también «coches con los maleteros abiertos», narra uno de los vendedores con licencia, quien lamentó que «llegan descaradamente, como si tuvieran puesto fijo».

El mismo vendedor denunció que hay «mucha competencia desleal», ya que los puestos ilegales, al no tener que pagar licencia, pueden ofrecer los mismos productos a menor precio.

Los puestos ilegales se dedican, sobre todo, a la venta de frutas y verduras. Limones y patatas son los productos más socavados por esta competencia desleal, aunque también afecta a los vendedores de ropa y calzado, entre otros.

Algunos vendedores aseguran que han comentado la situación con la Asociación de vendedores y con varios inspectores municipales, pero desde hace meses la situación es la misma: solo se controla el mercado de la Ciudad de la Justicia uno de cada cuatro domingos.

Cuestionados al respecto, fuentes del Ayuntamiento indicaron que "cuando se detecta la presencia de puestos no autorizados, se da aviso de inmediato a la Policía Local, que es la autoridad competente para actuar y proceder a su retirada" y, así, "se mantiene la coordinación entre los distintos servicios municipales, asegurando un entorno ordenado y seguro en beneficio de comerciantes y ciudadanía".