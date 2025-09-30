Rutas para redescubrir el Segura, la huerta y el patrimonio de Murcia

Rutas, seminarios y talleres familiares gratis en entornos naturales como el río Segura y la huerta de Murcia, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio municipal y promover la concienciación ambiental. Así es la programación que abarca hasta diciembre que presentó ayer el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

Hay nueve itinerarios guiados y gratis para toda la familia en lugares como los parques municipales forestales de Majal Blanco y Contraparada, así como rutas en torno al río Segura y la huerta de Murcia.

Como novedad, se ha diseñado el ‘Itinerario familiar del Malecón al Molino del Amor', el 25 octubre, de 7 kilómetros y pensado para realizar con menores en el que, a través de pistas y de juegos, se descubren los valores ambientales y patrimoniales de diversos jardines de la ciudad y otros elementos relacionados con la Huerta.

El itinerario atraviesa el jardín del Malecón, en el que se podrán identificar algunas de las especies que forman parte de él mediante pistas que ayuden a su identificación. Continúa por el jardín de la Alameda, para descubrir la función de las acequias, la importancia del bosque de ribera y de los polinizadores. Desde ahí, y siguiendo un tramo del carril bici, se harán actividades relacionadas con el río y la fauna que lo habita, para acabar en el jardín de las Cuatro piedras y alcanzar el paseo del Malecón, que nos llevará hasta el Molino del Amor, donde se descubrirá la función de este edificio, su historia e importancia.

Son también nuevas las rutas ‘Descubre los meandros del río Segura desde la Arboleja' (22/11), que recorre 10 kilómetros por algunos de los meandros que formaba el río Segura al oeste de la ciudad, partiendo del centro cultural de La Arboleja, y ‘Descubre los meandros del río Segura por la huerta de Alquerías' (29/11), de 7 kilómetros, en la que los meandros a recorrer son los que encontramos a su paso por Rincón del Gallego.

Próximos itinerarios previstos

• 18 de octubre. PR MU-94 Sendero de Los Ginovinos. 8 km/ dificultad media.

• 25 de octubre. Itinerario familiar: del Malecón al Molino del Amor. 4 km/ dificultad muy baja.

• 08 de noviembre. PR MU-35 Cuevas del buitre (Majal blanco). 6 km/ dificultad media.

• 15 de noviembre. Recorrido por la Rambla del Cigarrón. 6 km/ dificultad media-baja.

• 22 de noviembre. Descubre los meandros del río Segura desde la Arboleja. 10,5 km (ida y vuelta) /dificultad baja.

• 29 de noviembre. Descubre los meandros del río Segura por la huerta de Alquerías. 6 km (ida y vuelta) /dificultad baja

• 13 de diciembre. PR MU-55 Pico del Águila. (Majal blanco). 9,74 km/ dificultad media.

• 20 de diciembre. Itinerario por la Sierra de Los Villares. 8 km/ dificultad media.

Dirigidas al público en general, se realizan los sábados bajo reserva con grupos reducidos de 25 personas para disfrutar y aprender del entorno natural que se visita, haciendo paradas explicativas en puntos de interés de hallazgo de fósiles en la zona, fauna y flora, y de enclaves de bien de interés cultural. La información de las rutas y su reserva es a través de la página web municipal.

Los seminarios y talleres en familia buscan educar en la naturaleza compartiendo un tiempo de ocio que genera vínculos entre padres e hijos y el entorno natural

Antonio Navarro ha recordado en esta presentación que otras de las actividades que se repiten cada año son los seminarios y talleres para toda la familia, con el objetivo de fomentar la educación ambiental y la conciencia ecológica, al tiempo que padres e hijos disfruten de un tiempo de ocio compartido en contacto con la naturaleza.

Durante las próximas semanas se desarrollarán dos talleres especialmente diseñados para grandes y pequeños:

‘Exploramos el bosque mediterráneo' (26 de octubre) se trata de una actividad vivencial para descubrir la riqueza del bosque mediterráneo a través de dinámicas participativas, observación directa y juegos educativos.

‘Mirando el paisaje: Taller para toda la familia' (23 de noviembre) Un espacio de observación y creatividad donde el paisaje se convierte en protagonista. Las familias aprenderán a mirar el entorno de manera consciente, a interpretar sus formas y colores, y a conectar con el valor cultural y natural del territorio.

Navarro ha señalado que "estas propuestas subrayan la necesidad de realizar actividades educativas en entornos naturales. Al compartir experiencias al aire libre, los niños desarrollan curiosidad, sensibilidad y respeto por el medio ambiente, mientras que los adultos encuentran un espacio para reconectar con la naturaleza y transmitir valores de sostenibilidad a las nuevas generaciones".

Se realizarán en domingo de 10 a 15 horas y la inscripción es de 5 euros, gratuita para menores de 17 años, mayores de 65 años y personas desempleadas.

Al igual que en años anteriores, y gracias a la buena acogida entre las familias del municipio, desde la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente se ha programado la Escuela de Naturaleza en Navidad, que tendrá lugar en el Aula de Naturaleza del parque forestal Majal Blanco para niños con edades entre los 6 y los 12 años.

Allí los más pequeños de la casa realizarán actividades, en horario de mañana, como talleres, excursiones y juegos varios para descubrir la naturaleza, y aprender el respeto del medio ambiente.

Los centros de visitantes como punto de información

Estas actividades se enmarcan dentro de la labor fundamental que realizan los centros de visitantes de El Majal Blanco y la Contraparada en plena naturaleza, así como el del Molino del Amor, situado en la Huerta. Abiertos sábados, domingos y festivos en horario de mañana, estos espacios son auténticos puntos de encuentro entre la ciudadanía y el patrimonio natural y cultural

En el caso del Majal Blanco, tanto el centro de visitantes como el punto de información ubicado en la plaza de las Moreras contó con más de 2.000 visitantes el pasado año, actuando como aulas abiertas, acercando la biodiversidad y los valores ambientales a la población mediante talleres, rutas guiadas y programas educativos.

En el centro y el punto de información de La Contraparada, en 2024 se atendieron a más de 4.000 personas interesadas en realizar alguno de los itinerarios ambientales como es el Sendero de Contraparada.

El centro de Visitantes del Molino del Amor conserva y difunde la memoria del paisaje agrícola tradicional, y es punto de encuentro para estas rutas por acequias y carriles de la Huerta.

Todas las actividades, que requieren inscripción previa, se pueden consultar en la web municipal.

Escuelas Verdes

El Programa "Murcia, Ecología de una ciudad", que bajo el lema: "Biodiversidad: todos tenemos nuestra función", invita a la comunidad educativa a reflexionar sobre la red de vida que nos rodea y sobre el papel fundamental que cada ser vivo, grande o pequeño, desempeña en el equilibrio del planeta.

Así, a través del proyecto Escuelas Verdes, los centros podrán trabajar entre otras, esta temática, con actividades complementarias como Ecoaula e Itinerarios ambientales, mientras que en el proyecto Huertos Escolares se abordará la biodiversidad desde la práctica agroecológica y el conocimiento e importancia de la fauna y flora local.

El curso pasado, más de 35.000 alumnos participaron en actividades de sensibilización medio ambiental, creciendo en valores de protección del medio ambiente.