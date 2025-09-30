Turismo
Piscina con vistas a la Catedral: así será el nuevo hotel cinco estrellas en el Arco de San Juan de Murcia
El nuevo complejo abrirá sus espacios de ocio como la azotea o el restaurante a todo el público
El histórico edificio del Arco de San Juan se convertirá la próxima primavera en el primer hotel cinco estrellas de Murcia. Se llamará Royal Hideaway Palacio San Juan y será el grupo Barceló, en colaboración con el Grupo Fuertes, quien lo levante.
El proyecto arquitectónico ha sido liderado por Jesús Zafra, arquitecto murciano, que se enfrentó a la dificultad de mantener la fachada y levantar dos plantas adicionales sobre el edificio original.
Situado en la céntrica calle Correos de la capital murciana, el nuevo hotel dispondrá de 70 habitaciones de lujo y apostará por un concepto abierto a la ciudadanía, ya que la intención es que no solo acudan a alojarse, sino también a disfrutar de los espacios de ocio que ofrecerá.
El hotel contará con un restaurante en la planta baja asesorado por el chef dos estrella Michelin Juanlu Fernández.
Otro espacio gastronómico del Royal Hideaway Palacio San Juan será el lounge bar.
Además, tendrá una sala de reuniones para acoger encuentros empresariales y eventos sociales, reforzando su papel como espacio de referencia para los murcianos.
Por supuesto, como cabía esperar de un comlejo cinco estrellas, en él no faltará un gimnasio.
Terraza con piscina y vistas a la Catedral de Murcia
El Royal Hideaway Palacio San Juan contará con varios atractivos en su interior, pero lo que más promete es su azotea. El nuevo hotel habilitará una terraza con piscina y vistas a la Catedral de Murcia.
La terrazá no estará disponible solo para los huéspedes, sino abierta al público con una propuesta de ocio pensada para disfrutar del tardeo y de las buenas noches de Murcia.
