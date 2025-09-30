Patrimonio
La muralla medieval bajo la Glorieta 'se protege' tras un escaparate
Las obras para recuperar el tramo que se ubica en el aparcamiento subterráneo junto al Ayuntamiento de Murcia iniciaron esta mañana
Murcia recuperará pronto otro tramo de la muralla medieval que discurre bajo la ciudad, con el inicio de las obras en el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España. El nuevo tramo se llamará Muralla del Sol, en recuerdo de la histórica Puerta del Sol que se levantaba en este entorno y constituía uno de los principales accesos a la ciudad.
La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, supervisó el comienzo de las obras este martes por la mañana.
La intervención incluye la limpieza, la consolidación de fragmentos sueltos, la reparación de fisuras y la aplicación de tratamientos en la superficie de la muralla que aseguren su estabilidad estructural a largo plazo.
Protección e iluminación
Del proyecto destaca la instalación de un cerramiento de vidrio mediante muro cortina, que protegerá la muralla del ambiente del aparcamiento subterráneo, al tiempo que permite su contemplación desde los distintos niveles del espacio.
El cerramiento contará con un sistema de ventilación adaptado a las necesidades de conservación de los restos, que evitará la condensación. También se instalarán proyectores de iluminación monumental y se sustituirá la cartelería por vinilos informativos. La actuación, además, se destina a evitar el vandalismo.
El Ayuntamiento indica que la muralla se mantiene en buen estado estructural de conservación y que el cerramiento evitará problemas de suciedad, humedad, carbonatación y erosión.
Además, los restos medievales tienen protección como BIC con categoría de monumento y se encuentran catalogados en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA), lo que garantiza que las actuaciones de conservación mantienen las características generales de los restos arqueológicos.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica con Soziedad Alkohólica: devolución automática y entradas gratis en compensación
- ¿Qué va a pasar en la Región de Murcia en otoño según las cabañuelas?
- Miraqueplan' este fin de semana en la Región: artesanía, vino, música clásica y un festival 'slow
- Este es el supermercado más barato de Murcia: hasta 1.888 € de ahorro al año en la cesta de la compra
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia