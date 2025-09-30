La muralla medieval bajo la Glorieta 'se protege' tras un escaparate

Murcia recuperará pronto otro tramo de la muralla medieval que discurre bajo la ciudad, con el inicio de las obras en el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España. El nuevo tramo se llamará Muralla del Sol, en recuerdo de la histórica Puerta del Sol que se levantaba en este entorno y constituía uno de los principales accesos a la ciudad.

La vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, supervisó el comienzo de las obras este martes por la mañana.

La intervención incluye la limpieza, la consolidación de fragmentos sueltos, la reparación de fisuras y la aplicación de tratamientos en la superficie de la muralla que aseguren su estabilidad estructural a largo plazo.

Protección e iluminación

Del proyecto destaca la instalación de un cerramiento de vidrio mediante muro cortina, que protegerá la muralla del ambiente del aparcamiento subterráneo, al tiempo que permite su contemplación desde los distintos niveles del espacio.

El cerramiento contará con un sistema de ventilación adaptado a las necesidades de conservación de los restos, que evitará la condensación. También se instalarán proyectores de iluminación monumental y se sustituirá la cartelería por vinilos informativos. La actuación, además, se destina a evitar el vandalismo.

El Ayuntamiento indica que la muralla se mantiene en buen estado estructural de conservación y que el cerramiento evitará problemas de suciedad, humedad, carbonatación y erosión.

Trabajos de limpieza en la Muralla del Sol, en el aparcamiento subterráneo de La Glorieta. / A.M.

Además, los restos medievales tienen protección como BIC con categoría de monumento y se encuentran catalogados en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA), lo que garantiza que las actuaciones de conservación mantienen las características generales de los restos arqueológicos.