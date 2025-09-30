La lluvia borra los pasos de cebra en el barrio de Vistabella de Murcia
La Asociación de Vecinos denuncia en redes sociales el deterioro de la señalización vial y cuestionan la calidad del material empleado
Las intensas lluvias caídas este lunes por la tarde en Murcia han dejado al descubierto un problema inesperado en la señalización vial de la ciudad. La pintura blanca de los pasos de cebra y de otras marcas de tráfico ubicadas en las inmediaciones del puente de la Fica y de la avenida Jorge Palacios, renovada recientemente con motivo de la Feria de Septiembre, estaba ayer desapareciendo.
Los vecinos del barrio de Vistabella denunciaban este lunes a través de varias redes sociales que la pintura se estaba deshaciendo con la lluvia y que parte de ella estaba siendo arrastrada hacia el río Segura. En las imágenes difundidas se aprecia cómo las franjas blancas, que deberían garantizar la seguridad de peatones y conductores, presentaban un aspecto desgastado y resbaladizo, con restos de pintura acumulados en charcos y alcantarillas.
La situación ha generado malestar entre la ciudadanía, que cuestionan la calidad del material empleado. “¿Pero con qué pintaron estas líneas, con tempera?, señalaban desde el perfil en un mensaje compartido en redes sociales. "¿Os acordáis de que días antes de la feria pintaron a toda prisa la señalización horizontal de la zona de la Fica? Mirad hoy, casi un mes después, con la lluvia, dónde acaba toda la pintura...en el río!!", indicaba ayer Ginés Ruiz, secretario general del PSOE en Murcia a través de la red social X.
