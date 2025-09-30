La hamburguesería más viral ya ha abierto en Murcia

La hamburguesería Vicio, fundada en 2020 por el ganador de Master Chef Aleix Puig y conocida por su estilo moderno, ya ha abierto en el centro comercial Nueva Condomina su primer establecimiento en la Región de Murcia.

Se trata de una hambuguesería muy viral, pues resulta recurrente ver sus productos en historias de Instagram o vídeos de Tik Tok de los creadores de contenido y también es una marca patrocinadora habitual en algunos de los grandes eventos a los que acuden estos influencers como, recientemente, La Velada del Año IV de Ibai.

La cadena, que al principio se centraba en la capital española y ha llevado a cabo una brutal campaña publicitaria en redes sociales, se ha expandido gradualmente a otros puntos de España y este añoha aterrizado en Murcia.

Fachada de VICIO, en Nueva Condomina / Vicio

Vicio se suma a otras marcas como Apple, Normal, Intimissimi o Antony Morato, que también abrieron en Nueva Condomina su primer establecimiento en la comunidad.

La apertura de Vicio completa la oferta de restauración de Nueva Condomina, que ya cuenta con más de 30 establecimientos gastronómicos, entre los que se encuentran McDonald’s, Burguer King, Starbucks Coffee, Taco Bell, Casa Carmen o Foster’s Hollywood.

Roberto Méndez, director de Nueva Condomina, ha asegurado que “queremos ofrecer a nuestros clientes el mejor mix de restauración posible mediante la apertura de marcas de primer nivel. La elección de VICIO de abrir su primer restaurante en Murcia en Nueva Condomina confirma el liderazgo del centro y el interés que despierta entre las principales empresas del sector. Estamos muy orgullosos de que sea un activo de referencia para los retailers”.