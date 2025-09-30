Las familias de las víctimas de Atalayas piden juicio oral en el segundo aniversario de la tragedia

Un juicio oral y citar a declarar a los funcionarios y responsables municipales que permitieron la actividad de las discotecas de Atalayas. Estas son algunas de las peticiones de las familias de las víctimas, representadas por el abogado Pedro López Graña, con motivo del segundo aniversario de la tragedia.

El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción y están investigados los dueños de las discotecas, el operador de las máquinas de 'fuego frío' utilizadas en el evento y el ingeniero que proyectó la división del local.

Sin embargo, "sigue pendiente que se cite a declarar en calidad de investigados a los funcionarios y responsables municipales que, pese a tener conocimiento de las irregularidades, permitieron la actividad de los locales", explica el abogado.

El letrado defiende, además, que "las familias de las víctimas necesitan que se cierre la instrucción y que se eleve la causa a juicio oral para que haya una respuesta judicial definitiva". Y es que, al ser un caso, complejo, con responsabilidades a nivel empresarial, técnico y administrativo, así como el gran número de afectados, se pueden ampliar los tiempos habituales, "ya de por sí excesivos".

"El Ayuntamiento de Murcia (y algunos funcionarios) no puede quedar al margen de esta tragedia", reclama también López, quien recuerda que las acusaciones particulares lo llevan pidiendo "desde que existen indicios claros de que hubo omisiones graves en el control, en la ejecución de las órdenes de cese y en la vigilancia de las condiciones de seguridad de los locales".

El letrado explica que "si el ingeniero actuó negligentemente" -y ya ha sido imputado-, "también quien supervisó al ingeniero fue negligente". Así, "confiamos en que, más pronto que tarde, el Ayuntamiento sea llamado a responder judicialmente, al menos como responsable civil subsidiario, en virtud del artículo 120.4 del Código Penal".

Recuerda también Graña que algunas de las diligencias probatorias solicitadas por las acusaciones siguen pendientes de resolución y algunas fueron denegadas inicialmente. Asimismo, pidieron medidas cautelares de carácter patrimonial, principalmente el embargo de bienes de los principales investigados, para asegurar el futuro pago de indemnizaciones.

Algunas de las medidas se han adoptado parcialmente, "pero seguimos reclamando un aseguramiento más amplio, porque el daño causado es de enorme magnitud y requiere garantías sólidas de que habrá fondos para responder a las víctimas", detalla el letrado.

Con todo, Graña defiende que "no fue un hecho fortuito, sino la consecuencia de incumplimientos prolongados y tolerados en el tiempo", por lo que reitera que "una prioridad esencial es la imputación de los funcionarios municipales que intervinieron en la tramitación de licencias, sanciones y órdenes de clausura", pues "su papel es central para esclarecer cómo se permitió que los locales permanecieran abiertos sin condiciones mínimas de seguridad".