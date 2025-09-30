Evento
Detective Murciano planta una carpa en el mercadillo artístico de Santa Eulalia
El zoco de comercio y arte La Mudanza acoge talleres, degustaciones y pintura en vivo
El mercadillo de arte y comercio La Mudanza regresa a la plaza de Santa Eulalia el sábado 4 de octubre con exposiciones, pintura en directo, talleres y degustaciones a cargo de la Asociación de Comerciantes del barrio. El evento es el primero de la nueva campaña de dinamización del comercio local impulsada por la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo durante el mes de octubre.
Artistas y asociaciones de comerciantes de Murcia se darán cita en este encuentro comercial-artístico desde las 11:00 hasta las 19:00 horas. Destaca la participación del entrevistador Detective Murciano conversará con representantes de las asociaciones de comerciantes de Murcia y atenderá a los seguidores que se acerquen a su carpa.
Asimismo, más de 80 artistas de disciplinas como la pintura, la escultura, el collage o la fotografía compartirán espacio con los comercios del barrio. A esto se unirá la música en directo a cargo de Che Swing and Marina, Ana en Pecado y George Bloom Show Live.
Además, los visitantes podrán conseguir la totebag oficial de La Mudanza -que podrá recogerse a partir del 31 de octubre, una vez concluida la campaña-, una vez sellados diez comercios del pasaporte virtual: una especie de tarjeta que los clientes podrán llenar sellos, que se consiguen al gastar, al menos, diez euros en un establecimiento.
"Con esta actividad queremos seguir apostando por la dinamización del comercio de proximidad, que es el motor de la vida de los barrios, y al mismo tiempo ofrecer un espacio de encuentro en el que los murcianos puedan disfrutar del talento artístico local", destacó el edil del ramo, Jesús Pacheco, durante la presentación del evento.
