Detective Murciano planta una carpa en el mercadillo artístico de Santa Eulalia

El mercadillo de arte y comercio La Mudanza regresa a la plaza de Santa Eulalia el sábado 4 de octubre con exposiciones, pintura en directo, talleres y degustaciones a cargo de la Asociación de Comerciantes del barrio. El evento es el primero de la nueva campaña de dinamización del comercio local impulsada por la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo durante el mes de octubre.

Artistas y asociaciones de comerciantes de Murcia se darán cita en este encuentro comercial-artístico desde las 11:00 hasta las 19:00 horas. Destaca la participación del entrevistador Detective Murciano conversará con representantes de las asociaciones de comerciantes de Murcia y atenderá a los seguidores que se acerquen a su carpa.

Asimismo, más de 80 artistas de disciplinas como la pintura, la escultura, el collage o la fotografía compartirán espacio con los comercios del barrio. A esto se unirá la música en directo a cargo de Che Swing and Marina, Ana en Pecado y George Bloom Show Live.

Además, los visitantes podrán conseguir la totebag oficial de La Mudanza -que podrá recogerse a partir del 31 de octubre, una vez concluida la campaña-, una vez sellados diez comercios del pasaporte virtual: una especie de tarjeta que los clientes podrán llenar sellos, que se consiguen al gastar, al menos, diez euros en un establecimiento.

Cartel del mercadillo La Mudanza / A.M.

"Con esta actividad queremos seguir apostando por la dinamización del comercio de proximidad, que es el motor de la vida de los barrios, y al mismo tiempo ofrecer un espacio de encuentro en el que los murcianos puedan disfrutar del talento artístico local", destacó el edil del ramo, Jesús Pacheco, durante la presentación del evento.