Críticas por la ‘cesión’ de un carril bici de Miguel Induráin al tráfico rodado

La avenida Miguel Induráin en Murcia 'cederá' el carril bici para abrir un tercer carril para el tráfico rodado, según anunció hace unos días el Ayuntamiento. Una decisión que han criticado vecinos y oposición.

La Asociación de Vecinos del barrio de Vistabella mostró su rechazo a la eliminación de esta vía y señaló otras medidas para aliviar el tráfico, como "la restricción del tráfico privado" y "una apuesta clara por el transporte público y la movilidad sostenible".

Por su parte, la formación IU-Verdes recuerda que fue en 2017, bajo el mandato del que sigue siendo alcalde de la ciudad, José Ballesta, cuando se construyó este carril bici que ahora "borra porque ha sido incapaz de trazar un buen transporte público que descongestione la ciudad", asegura el partido en su cuenta de X.

Aunque las críticas fueron más allá del escenario municipal. Incluso Logroño en Bici, la sección de movilidad y espacio público de Ecologistas en Acción y grupo local de ConBici en La Rioja, criticó este cambio y lo enmarcó en una 'tendencia': "Ciudades en marcha atrás por la ola reaccionaria de PP y Vox".