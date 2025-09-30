El colegio de Corvera, en condiciones "lamentables"

Cables colgando, grietas en las paredes y techos agujereados por las goteras son algunos de los desperfectos del colegio de la pedanía de Corvera, CPEIBas Isabel Bellvís. El concejal de Vox, David Baquero, visitó el centro para evaluar los deterioros de los que se quejan usuarios y trabajadores.

Las instalaciones escolares, que acogen escolares desde los tres años hasta cuarto de la ESO, tienen "cableado municipal colgante y casi al alcance de las personas, con el consiguiente peligro para los niños y trabajadores", así como "goteras que han hecho agujeros en techos en el comedor escolar y lavabos que pierden agua continuamente", denunció tras su visita Baquero.

A esto, aseguró el concejal, se suman otros desperfectos: ventanas que no pueden abrirse, baños "en estado lamentable", grietas "de sobra conocidas" en fachada y tabiques que se empezaron a medir hace unos dos años y azulejos, alicatados y desconchados en las fachadas "que caen aleatoriamente, con el riesgo que supone".

Destacó también el concejal el "intolerable estado general del comedor en el que comen 150 niños" y la "antiquísima" instalación eléctrica, con cables sin capacidad para encender el aire acondicionado y la calefacción.

“Hay que atender y escuchar a profes, trabajadores y padres del centro que luchan contra riesgos, plagas o las lamentables condiciones de la cocina del centro. Lo he visto con mis propios ojos", declaró Baquero.

"El Ayuntamiento informa de que las obras de mejora del colegio están previstas y se llevarán a cabo de forma coordinada con la Comunidad Autónoma. Dado que la intervención requiere varios días de trabajo ya que en este caso interferirá en el normal desarrollo de las clases, los trabajos se realizarán en el periodo vacacional más próximo, garantizando así la seguridad del alumnado y del personal docente, así como el correcto desarrollo de la actividad educativa"