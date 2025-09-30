Alianza para impulsar el Estadio Monte Romero, la única pista de atletismo en Murcia

Una gestión estable, sostenible y coordinada del Estadio Monte Romero, la única pista de atletismo en el municipio, de la que hacen uso 3.000 usuarios. Es el objetivo del convenio, firmado este lunes por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján.

El acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables, tiene como objetivo garantizar el mantenimiento del estadio, asegurar la cobertura de suministros y "abrir nuevas oportunidades para la práctica deportiva tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general", destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio asumirá la limpieza y conservación del estadio, así como una aportación económica para sufragar el gasto corriente para el funcionamiento de la instalación. Por su parte, la Universidad de Murcia proporcionaá, como ya venía haciendo, los suministros de agua y electricidad y organizará programas deportivos y competiciones. Asimismo, facilitará el acceso a estudiantes y deportistas, aportará personal técnico especializado y presentará cada curso la planificación de actividades que se desarrollarán en la instalación.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, destacó durante el acto que "esta instalación se ha convertido en un referente para el atletismo en general, para el deporte en la ciudad de Murcia. Estamos muy satisfechos de que esté tan bien contenida en el campus universitario de Espinardo; un campus ejemplar en el que se combina, lógicamente, la parte académica con sus facultades, con sus centros de investigación, pero también que tiene instalaciones deportivas".

Promoción del deporte y la inclusión

El acuerdo establece como prioridades el fomento del deporte universitario, el deporte femenino y el deporte inclusivo.

Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones, que velará por la coordinación y el desarrollo de las actividades previstas.