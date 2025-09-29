Terra Natura Murcia recibió a cerca de un 20% más de visitantes este verano

El parque zoológico y acuático Terra Natura Murcia ha recibido un 16% más de visitas que durante el verano de 2024, alcanzando los 120.000 visitantes, según datos del Ayuntamiento de Murcia, que además señala que este verano algunas de las propuestas más apreciadas por los turistas nacionales e internacionales fueron el parque acuático y sus atracciones como son los toboganes, las piscinas de olas y las zonas de juego infantiles. A todo ello, se suma el nuevo evento ‘Safari de Luces’, que ha permitido a los participantes recorrer por la noche la zona africana, iluminada con diferentes elementos como luces, velas y figuras.

El aumento en el número de público ha sido más notable en el que proviene de fuera de la Región. En concreto, se ha registrado un crecimiento de un 30% en turistas nacionales procedentes de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla- La Mancha y Andalucía, y un 17% más de visitantes de fuera de España, principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania.

El director del parque, Gustavo Martínez, destacó que "la combinación de ocio acuático, experiencias nocturnas y naturaleza ha posicionado a Terra Natura Murcia como un destino familiar de referencia durante este verano. Nuestra propuesta única y el compromiso con el bienestar animal y la conservación han sido claves para este crecimiento".

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, señaló que "todas estas propuestas han sido diseñadas para ofrecer una experiencia segura, accesible y respetuosa con el medio ambiente, en línea con la filosofía de conservación y educación ambiental de Terra Natura Murcia, un parque que nos prestigia como ciudad y es uno de los zoológicos más importantes de todo nuestro país".