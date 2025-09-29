¿Por qué son importantes los carriles bici para la ciudad de Murcia?

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que suprimirá el carril bici de la avenida Miguel Induráin (la arteria que conecta con la zona norte de la ciudad), recuperando un tercer carril para el tráfico rodado después de que los técnicos municipales hayan argumentado que generaba atascos y problemas de fluidez.

El Consistorio explica que la avenida sufría una saturación creciente (más de un 40% de aumento de tráfico por carril en hora punta) y que el carril apenas se utiliza en comparación con otros trazados, lo que hacía necesario reordenar la circulación para reducir retenciones y mejorar la calidad del aire.

Desde la oposición IU-Verdes han denunciado que esta medida es fruto de una “caótica política de movilidad” y supone un paso atrás en la construcción de una red ciclista continua. Recuerdan que el carril nació en 2017 y que suprimirlo es renunciar a un modelo de ciudad más sostenible, con transporte público eficaz y menos dependencia del coche.

La periodista Lola García recuerda que este carril bici ya nacía con polémica en 2017 porque se ejecutó sin estudios previos ni aval técnico y con un trazado conflictivo en puntos como la rotonda de los 'pinchos'. Subraya que aunque la infraestructura tenía tales deficiencias en el diseño que ponían en riesgo a los propios ciclistas, eliminarlo rompe la continuidad de la red y puede dar pie a que se desmantele también en otras avenidas clave como Reino de Murcia.

Aunque a estas alturas del siglo XXI pueda parecer evidente, este nuevo capítulo en la siempre polémica movilidad de Murcia abre también la oportunidad de explicar cuál es la importancia de los carriles bici en una ciudad como Murcia. Más allá de los debates políticos la clave está en comprender que una red ciclista eficiente y segura no es solo una cuestión de urbanismo, sino de salud pública, sostenibilidad y calidad de vida.

A más coches, más atascos

Por muy incómodo que resulte para quienes, ante la falta de un transporte público eficaz y de carriles seguros para la movilidad individual, se ven obligados a usar el coche a diario, la evidencia científica es clara: añadir más carriles no soluciona los atascos, los empeora. Un fenómeno que se conoce como la paradoja de la demanda inducida o ley fundamental de la congestión.

Un estudio reciente sobre 545 áreas metropolitanas europeas entre 1985 y 2005 confirma que cada aumento del 1% en kilómetros de carril genera un crecimiento del 1,2% en el tráfico de vehículos. La conclusión es contundente: las inversiones en ampliar carreteras no reducen la congestión, simplemente atraen más coches y devuelven la saturación a su nivel inicial.

El reverso del mismo estudio europeo concluye que las ciudades que ampliaron su red de transporte público, especialmente trenes y metro, la congestión sí disminuye de forma clara: un aumento del 1% en la longitud ferroviaria se tradujo en una reducción de hasta el 0,5% en el tráfico por carretera.

A más carriles, más bicis y patinetes

Podría decirse que la teoría de la "demanda inducida" funciona en ambos sentidos: cuantos más carriles de coche se habilitan, más tráfico aparece; pero cuando se refuerza el transporte público o se amplía la red de carriles bici, crece también su uso.

El propio Ayuntamiento de Murcia ha reconocido en distintas ocasiones que la planificación urbana debe pasar por ahí: en la estrategia de movilidad sostenible aprobada en 2020 ya se planteaban medidas como ampliar los kilómetros de carril bici, instalar más de mil aparcabicis y desplegar un sistema público de alquiler con 60 estaciones y 600 bicicletas disponibles, además de nuevas conexiones de tranvía y una flota de autobuses menos contaminante.

Y en la Ordenanza de Movilidad aprobada definitivamente en marzo de 2024 se establece que el espacio público debe organizarse con un criterio de “prioridad escalonada” según la vulnerabilidad de los usuarios y el menor impacto ambiental, de manera que se proteja la salud de la población y se garantice la seguridad de ciclistas y peatones.

El Artículo 44 del mismo texto reconoce de forma explícita que el Ayuntamiento promoverá “una red de itinerarios ciclistas completa, suficiente y segura”, con diseño preferentemente segregado del tráfico motorizado y pensado para asegurar la continuidad y la seguridad vial de los usuarios.

La prueba de que cuando los carriles bici son seguros y eficientes el uso de los vehículos de movilidad individual aumenta está en los propios datos. El Informe de Movilidad publicado por MurciaLAB en febrero de 2024 documentó cómo, tras la puesta en marcha del plan de movilidad, el tráfico de bicicletas y patinetes creció de forma notable en los nuevos tramos.

En la Gran Vía, por ejemplo, la intensidad pasó de 1,12 bicis por minuto en septiembre a 3 por minuto pocos meses después. Es una tendencia que cualquiera puede comprobar simplemente observando el centro de Murcia: cada vez son más los usuarios que se desplazan sobre dos ruedas cuando las infraestructuras lo permiten.

El impacto en la salud y en la economía

Al final el debate sobre los carriles bici no es una cuestión estética ni de preferencias, sino de salud. Más allá de la forma preferida de cada ciudadano para moverse, hay un hecho incontestable: el coche privado es uno de los principales factores que deterioran la calidad del aire y alimentan el cambio climático. Si hace falta un argumento egoísta para justificar la posible incomodidad de sustituir el coche privado por otras formas de movilidad , no es otra que nuestro propio bienestar.

La Región de Murcia sufre de manera crónica episodios de contaminación atmosférica, como recoge el informe de 2024 de Ecologistas en Acción ,y tal como recogía la periodista Ana García en enero de 2025, los especialistas constatan un aumento de ingresos hospitalarios por infartos y problemas respiratorios en los días de mayor polución. El profesor del CSIC Fernando Valladares calificaba a Murcia como un caso de tormenta perfecta por la suma del humo del tráfico, la quema de rastrojos y los fenómenos de inversión térmica que atrapan las partículas en el aire. Médicos como el cardiólogo José María Clemente recordaban que las partículas contaminantes no solo afectan a los pulmones, sino que entran en la sangre y pueden provocar infartos, ictus y hasta enfermedades neurodegenerativas.

Subiendo en la escala de voces que tratan el impacto de la movilidad en la salud, la Organización Mundial de la Salud insiste en que el fomento de caminar y pedalear es clave para reducir esa mortalidad asociada a la contaminación y al sedentarismo. Su herramienta HEAT (Health Economic Assessment Tool) calcula que el simple hecho de desplazarse en bici de forma habitual reduce la mortalidad prematura y aporta un beneficio económico cuantificable para las ciudades.

Y, por si el argumento de la salud no tuviera peso suficiente, a escala europea la European Cyclists’ Federation estima que el ciclismo ya genera beneficios globales por valor de 150.000 millones de euros al año, de los cuales más de 90.000 millones corresponden directamente a mejoras en salud, medio ambiente y movilidad.